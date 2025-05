Concorso Vice Direttori Sanitari Vigili del Fuoco: È stato pubblicato il bando di concorso 2025 per Vice Direttori Sanitari dei Vigili del Fuoco, promosso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il concorso prevede 66 assunzioni a tempo indeterminato per il ruolo di Vice Direttore Sanitario del Corpo Nazionale, figura chiave per garantire assistenza medica, gestione sanitaria e supporto tecnico-operativo durante le emergenze.

Concorso Vice Direttori Sanitari Vigili del Fuoco: quanti e quali sono i posti disponibili

Il concorso pubblico è aperto a candidati con laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e con specializzazioni in diverse discipline sanitarie. I 66 posti sono così suddivisi:

19 posti per laureati in Medicina e Chirurgia (senza obbligo di specializzazione specifica);

22 posti per specializzati in Medicina del lavoro, Igiene e Medicina preventiva;

12 posti per Medicina d’emergenza;

5 posti per Medicina legale;

1 posto ciascuno per le seguenti specializzazioni:

– Malattie dell’apparato cardiovascolare

– Medicina fisica e riabilitativa

– Neurologia

– Oftalmologia

– Ortopedia e traumatologia

– Otorinolaringoiatria

– Patologia clinica e biochimica clinica (indirizzo medico)

– Psichiatria

I candidati devono possedere il relativo diploma di specializzazione per concorrere nei posti riservati a ciascuna branca.

Requisiti generali di ammissione

Per partecipare al concorso per Vice Direttori Sanitari Vigili del Fuoco 2025, è necessario soddisfare i seguenti requisiti obbligatori:

Cittadinanza italiana

Godimento dei diritti civili e politici

Non aver compiuto 45 anni alla scadenza del termine per presentare domanda

(limite elevabile fino a un massimo di 3 anni per chi ha prestato servizio militare)

Idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento del ruolo

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia , anche secondo ordinamenti previgenti (titoli equipollenti ammessi)

Abilitazione all’esercizio della professione medica e iscrizione all’albo dei medici

Assenza di condanne penali e possesso delle qualità morali e di condotta previste dalla normativa

Il concorso prevede una riserva del 25% dei posti per il personale interno del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come si svolge il concorso

Se il numero di candidati dovesse superare di almeno 10 volte i posti disponibili, potrà essere attivata una prova preselettiva, consistente in quiz a risposta multipla su:

Patologia speciale medica , con riferimenti a medicina del lavoro e medicina legale

Materie previste per la prova orale

Concorso Vice Direttori Sanitari Vigili del Fuoco: prove d’esame

Il concorso si articola in due prove: una scritta e una orale, oltre alla valutazione dei titoli di merito.

Prova scritta

Prevede la redazione di:

Un elaborato su argomenti di patologia speciale medica , medicina legale e del lavoro

La trattazione sintetica di un caso clinico, scelto tra tre proposti dalla commissione

Prova orale

Comprende un colloquio su:

Le materie della prova scritta

Traumatologia e medicina d’urgenza

Semeiotica medica e chirurgica

Igiene, medicina preventiva e salute pubblica

Medicina del lavoro e medicina legale

Elementi di discipline specialistiche : ortopedia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, psichiatria, medicina dello sport, psicologia sociale, medicina delle emergenze e catastrofi

Ordinamento del Ministero dell’Interno e del Corpo dei Vigili del Fuoco

Durante la prova orale saranno inoltre verificate:

La conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, spagnolo o tedesco)

La competenza informatica sull’uso delle principali applicazioni e strumenti digitali

Come fare domanda per il Concorso Vice Direttori Sanitari Vigili del Fuoco

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online entro il 13 giugno 2025, attraverso il portale ufficiale accessibile con SPID o CIE. I candidati devono inoltre disporre di un indirizzo PEC personale, necessario per ricevere comunicazioni ufficiali.

Se non si possiede ancora una PEC, è possibile attivarne una in meno di 30 minuti, anche da smartphone.

Attenzione: la mancata autenticazione tramite SPID/CIE o l’assenza dell’indirizzo PEC comporta l’esclusione automatica dalla procedura.