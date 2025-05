Il Catania vince 2-1 a Pescara nel ritorno del primo turno dei playoff di Serie C, ma non basta per accedere al turno successivo. A condannare i rossazzurri sono la differenza reti nel doppio confronto e il peggior piazzamento in classifica. Nel post partita, il tecnico Mimmo Toscano ha commentato con amarezza l’epilogo della stagione: “Avevo chiesto alla squadra di dare tutto, di uscire dal campo senza rimpianti. E così è stato. Purtroppo gli episodi non sono stati a nostro favore e ci hanno penalizzato più del dovuto”.

Il rammarico per una stagione complicata

Toscano ha sottolineato come, nell’arco delle due sfide contro il Pescara, il Catania avrebbe meritato qualcosa in più. “Potevamo gestire meglio, ma i ragazzi hanno provato fino alla fine a segnare il terzo gol. Li ho visti piangere nello spogliatoio: tengono davvero alla maglia del Catania”. Il tecnico ha espresso dispiacere anche per i tifosi, aggiungendo che diversi episodi durante l’anno hanno influito su una classifica che sarebbe potuta essere diversa.

Futuro in sospeso, ora è tempo di riflessione

Non è ancora tempo di bilanci definitivi o decisioni per la prossima stagione. Toscano, visibilmente deluso, ha rimandato ogni discussione sul futuro: “C’è troppa delusione in questo momento per pensare alla prossima stagione. Come faccio ogni anno, parlerò con la società, ma oggi non ha senso affrontare certi discorsi. Dopo un’annata così difficile, resta solo tanta amarezza”.