Dal 23 maggio 2025, Delta Air Lines inaugurerà il suo primo volo diretto dalla Sicilia agli Stati Uniti, con una nuova rotta che collegherà l’aeroporto Fontanarossa di Catania con il John F. Kennedy International Airport di New York. Il collegamento avrà frequenza giornaliera e rappresenta una novità assoluta per il capoluogo etneo: è infatti l’unico volo non-stop attualmente disponibile da Catania verso gli USA.

La presentazione ufficiale

La nuova rotta è stata presentata ufficialmente in occasione di un evento presso l’aeroporto di Catania. Durante la cerimonia, Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC – la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso – ha sottolineato l’importanza strategica del nuovo collegamento:

“Questo volo rappresenta un passo storico per l’Aeroporto di Catania e per l’intera Sicilia. Non si tratta solo di un risultato operativo significativo, ma anche di un’opportunità di sviluppo economico e turistico per tutto il territorio”.

L’interesse degli Stati Uniti per la Sicilia

Matteo Curcio, Senior Vice President di Delta per Europa, Medio Oriente, Africa e India, ha aggiunto:

“Siamo davvero entusiasti di lanciare il nostro primo volo dalla Sicilia, proprio nell’anno in cui Delta celebra il suo centenario. Catania sarà la quinta città italiana servita da Delta dopo Roma, Milano, Venezia e Napoli. La Sicilia è molto amata dal mercato statunitense, anche per via dei forti legami della comunità italo-americana con quest’isola straordinaria”.

Secondo Curcio, il volo non solo incrementerà il turismo in arrivo, ma offrirà anche nuove possibilità di viaggio e connessioni internazionali ai cittadini siciliani.

Un servizio moderno e connesso

Il volo sarà operato con un Boeing 767-300 da 211 posti, configurato in quattro classi: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.

A bordo, i passeggeri potranno usufruire del Wi-Fi gratuito Delta Sync, un’ampia offerta di intrattenimento personalizzato e servizi differenziati a seconda della classe scelta. Inoltre, Delta sta investendo nel potenziamento delle esperienze in aeroporto, con l’apertura di nuove lounge, tra cui quella dedicata ai clienti Delta One già operativa a New York.

Il servizio sarà operato in collaborazione con Air France, KLM e Virgin Atlantic, permettendo così un’integrazione ottimale nel network di voli transatlantici.

Cresce l’offerta Italia-USA

Durante l’estate 2025, Delta aumenterà del 15% i voli tra Italia e Stati Uniti rispetto allo stesso periodo del 2024. Oltre a Catania, la compagnia opererà collegamenti da Roma, Milano, Venezia e Napoli verso New York, Atlanta, Boston, Detroit e Minneapolis, confermandosi come uno degli attori principali per i voli transatlantici.

L’arrivo di Delta a Catania rappresenta quindi una svolta importante per la connettività internazionale dell’isola, con potenziali impatti significativi sul piano turistico, economico e culturale. Un passo in avanti che potrebbe rafforzare la posizione della Sicilia nel panorama globale e rendere l’isola ancora più accessibile e attrattiva per visitatori e investitori.