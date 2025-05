“Chi osa vince”, così lo striscione esposto ieri dai circa 2000 tifosi presenti al Massimino in occasione della rifinitura pre gara a porte aperte.

Gli uomini di Mister Toscano sono chiamati questa sera ad una rimonta! La sconfitta per 1-0 di domenica sera, con gol di Merola a 5 minuti dalla fine della partita, ha complicato notevolmente il cammino del Catania in questi playoff. Ora serve una vittoria con almeno due gol di scarto per continuare a sognare la promozione.

Grande attesa per questo deciso scontro! Curva Nord, con i suoi 4800 posti, è già sold out. Si prevede una grande affluenza, con circa 10.000 tifosi che riempiranno lo stadio. Stasera si potrà seguire la diretta televisiva su Sky Sport Arena, al canale 204, e su Sky Sport, canale 251. Chi preferisce seguire l’incontro in streaming potrà farlo tramite le piattaforme NOW e Sky Go.

Tra allenamenti a porte aperte e assenze

“C’è rammarico ma la sensazione è che si possa fare. Dobbiamo essere fiduciosi”, ha dichiarato mister Toscano al termine della scorsa partita. Per questa volta la squadra rossoazzurra potrà contare sul rientro di Lunetta, che ieri ha preso parte regolarmente all’allenamento. Tuttavia, si dovrà fare i conti con due assenze importanti: Ierardi, in difesa, e Sturaro, a centrocampo, entrambi squalificati. Anche il Pescara dovrà rinunciare a un elemento chiave: il capitano e difensore Brosco.

Ma a tirare su il morale della squadra, l’allenamento a porte aperte di ieri! Scelta legata anche al divieto di vendita dei biglietti per il settore ospiti ai residenti in Sicilia. La squadra ha così potuto allenarsi per circa un’ora davanti ai propri tifosi, che non hanno fatto mancare il loro sostegno. Il messaggio e chiaro: lottare fino alla fine, perché chi osa vince. E Catania vuole vincere!