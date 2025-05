Meteo Sicilia: dopo lo scorso weekend da cartolina, tra sole e temperature estive, la Sicilia si prepara a nuove instabilità. Sta per arrivare un ciclone africano, a partire da domani l’isola sarà investita da un fronte perturbato atmosferico, che porterà con sé piogge diffuse, temporali anche intensi e un generale calo delle temperature. Fortunatamente, questa parentesi instabile non durerà a lungo. Secondo le previsioni, il maltempo dovrebbe attenuarsi già a partire da sabato, lasciando spazio a un nuovo miglioramento. Durante il prossimo fine settimana l’alta pressione tornerà a farsi sentire, riportando il sole su gran parte del territorio siciliano e regalando un altro assaggio d’estate. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per oggi, domani e venerdì.

Meteo Sicilia, le previsioni per oggi 14 maggio

Mercoledì, sulla Sicilia si assisterà a un leggero calo della pressione atmosferica, ma ciò non comporterà un peggioramento significativo delle condizioni meteo. Durante questa prima giornata di instabilità il cielo si si presenterà poco nuvoloso o, a tratti, irregolarmente coperto, ma senza il rischio concreto di precipitazioni. Le uniche città che godranno dei raggi del sole saranno la nostra città di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. Le temperature massime si abbasseranno notevolmente, i picchi di 27 gradi sembrano essere solo un lontano ricordo. La città più calda sarà Messina con 22 gradi. Per quanto concerne la minima più bassa si registrerà a Enna con soli 9 gradi, durante le ore serali.

Meteo Sicilia, giovedì 15 maggio

Giovedì, la Sicilia sarà interessata dall’arrivo di un ciclone mediterraneo che porterà un netto peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del territorio regionale. L’instabilità sarà protagonista per l’intera giornata, perturbazioni previste a Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo. peggioramento delle condizioni meteo nelle città di Agrigento, Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani, dove durante il corso della giornate si assisterà a rovesci di carattere temporalesco.

Meteo Sicilia, venerdì 16 maggio

Venerdì la Sicilia sarà ancora parzialmente influenzata dalla coda del ciclone che ha portato maltempo nei giorni precedenti, ma si assisterà a un lento miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Nelle ore mattutine, il tempo resterà instabile con piogge ancora piuttosto diffuse su diverse aree della regione, si registrano infatti precipitazioni, non a caraterete temporalesco, su tutti i capoluoghi siculi. Tuttavia, a partire dal primo pomeriggio le condizioni meteo miglioreranno notevolmente.