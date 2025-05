Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna anche nel 2025 “Il Mese della Ciminiera Scientifica”, il festival della divulgazione scientifica promosso dall’Università di Catania e dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia. L’evento ha come fulcro il museo “Città della Scienza”, situato in via Simeto 23. Le attività saranno accessibili al pubblico a partire da oggi, martedì 13.

Tra AperiScienza, giochi di luci e Planetario

Il calendario è ricco di appuntamenti: dalle visite guidate ai laboratori interattivi dedicati a discipline come biologia, geologia, fisica, astrofisica e molto altro. Ogni giovedì e venerdì, a partire dal 15 maggio, tornano anche gli AperiScienza, momenti informali di approfondimento per avvicinare i cittadini ai temi più attuali della ricerca: si discuterà di nanotecnologie, vulcani, diamanti, meccanica quantistica, risorse idriche e ambiente.

Tra le novità più attese di questa edizione c’è l’apertura del nuovo Planetario, che permetterà al pubblico di vivere un viaggio spettacolare tra le stelle. A rendere l’esperienza ancora più immersiva, sarà disponibile anche la sala MIRI, progettata per coinvolgere i visitatori con effetti sensoriali e visivi. Al calare della sera, la celebre ciminiera dell’ex stabilimento per la lavorazione dello zolfo, oggi simbolo del centro scientifico di via Simeto, si accenderà di luci e proiezioni spettacolari. Per un mese intero, sarà avvolta da giochi di colori, loghi scientifici, simulazioni di eruzioni vulcaniche e paesaggi marini, trasformandosi in un vero e proprio faro della conoscenza e dell’innovazione.

Uno degli eventi speciali in programma sarà “Un mare di scienza”, un’iniziativa dedicata all’ambiente marino, nata dalla collaborazione tra Città della Scienza, Università di Catania, Csfnsm, i Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN, l’INGV Osservatorio Etneo e l’Area Marina Protetta del Plemmirio.

Gli eventi in programma

Domenica 25 maggio è prevista un’apertura eccezionale dalle 10:30 alle 12:30 con un’intensa mattinata tutta dedicata al mare. I visitatori saranno accolti da una varietà di laboratori tematici dove potranno esplorare argomenti affascinanti come l’acustica negli ambienti sottomarini, i richiami dei cetacei, le caratteristiche fisiche dell’acqua, la presenza di specie marine non autoctone e il ruolo dell’intelligenza artificiale nello studio e nella tutela degli ecosistemi marini. Un’occasione per immergersi – anche virtualmente – nei fondali dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, grazie a un tour digitale pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un viaggio tra scienza e meraviglia. Un’esperienza intensa e coinvolgente adatta a ogni fascia d’età.

Un’altra apertura straordinaria è in programma per sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei: la Città della Scienza celebrerà l’evento con tour guidati all’interno della struttura, spettacolari video mapping sulla storica ciminiera e giochi visivi oleografici proiettati sulle grandi vetrate affacciate su viale Libertà. E non finisce qui: domenica 18 maggio, il museo aprirà ancora eccezionalmente per rendere omaggio alla Giornata Internazionale dei Musei, offrendo ulteriori occasioni di scoperta e partecipazione.

“Quest’anno – afferma Alessia Tricomi, direttrice del museo Città della Scienza e del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia – abbiamo voluto mantenere lo spirito delle edizioni passate, arricchendolo con elementi nuovi e coinvolgenti come il planetario e la sala immersiva MIRI, che siamo certi sapranno conquistare il nostro pubblico. Con i nuovi allestimenti e le aperture speciali nei weekend, abbiamo cercato di rispondere all’entusiasmo di chi ci segue, grazie anche al fondamentale contributo di tutor, studenti con borsa di studio e volontari che stanno offrendo il loro tempo per portare gratuitamente scienza e cultura alla cittadinanza”.