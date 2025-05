Sabato 31 maggio 2025, la splendida cornice di Piazza della Cattedrale a Piazza Armerina (EN) si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno: Francesco Renga sarà protagonista del concerto che aprirà ufficialmente il suo nuovo tour, “Angelo – Venti”, pensato per celebrare i vent’anni dalla vittoria al Festival di Sanremo 2005 con il celebre brano Angelo.

La serata segnerà anche la chiusura del “Lato B” del Barock Festival, rassegna culturale e musicale che anima da tempo il territorio con proposte artistiche di qualità, coniugando tradizione e contemporaneità. La presenza di Renga rappresenta quindi non solo un grande momento di spettacolo, ma anche un simbolico ponte tra la musica d’autore e la valorizzazione dei luoghi della bellezza siciliana.

Il tour “Angelo- Venti”

Il tour “Angelo – Venti” sarà un viaggio emotivo tra passato e presente, in cui Francesco Renga ripercorrerà i suoi brani più amati, in una scaletta che attraversa oltre trent’anni di carriera, dagli inizi con i Timoria negli anni ’90, fino ai suoi più grandi successi da solista. Artista dalla voce potente e riconoscibile, Renga ha saputo conquistare il pubblico italiano grazie alla sua capacità di interpretare emozioni universali, unendo melodia, intensità vocale e profondità nei testi.

Dopo l’esperienza nei Timoria, con cui ha pubblicato dischi seminali per il rock italiano, Renga ha intrapreso un percorso solista ricco di riconoscimenti. Ha pubblicato numerosi album di successo come Camere con vista, Orchestraevoce, Tempo reale e Scriverò il tuo nome, collezionando dischi d’oro e di platino, e collaborazioni con artisti come Elisa, Nek e Max Pezzali. La sua partecipazione a Sanremo, oltre alla vittoria del 2005, lo ha visto spesso tra i protagonisti, confermando una carriera solida e longeva.

Il live del 31 maggio sarà dunque molto più di un concerto: sarà una vera e propria festa della musica, un’occasione per condividere ricordi, emozioni e momenti indimenticabili. Il tutto nella magia di una piazza storica, in uno scenario unico, che renderà ancora più speciale questa data inaugurale.