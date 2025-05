L’accesso all’area della Scala dei Turchi sarà nuovamente consentito, ma in forma contingentata e a pagamento. Per la gestione ci si affida ad una convenzione con il Libero consorzio. Questo quanto riportato da “Agrigento Notizie”. Si tratta di un vero e proprio passo indietro rispetto a quanto deciso a metà aprile, in cui si era disposta la chiusura dell’intera aerea. Il commissario straordinario del Comune di Realmonte, Carmelo Burgio, ha infatti emanato un’ordinanza che autorizza la riapertura del sito, permettendo l’accesso e il transito pedonale lungo il promontorio.

La scala dei Turchi sarà riaperta

In seguito alla decisione presa a metà aprile, un provvedimento urgente volto a garantire la sicurezza pubblica e privata, che aveva portato alla chiusura con transenne della celebre scogliera di marna bianca, sono state avanzate richieste ufficiali per una nuova valutazione da parte dell’Autorità di bacino. Il commissario straordinario, dopo aver convocato ulteriori incontri e approfondimenti, ha ottenuto una rivalutazione del livello di rischio associato all’area. Sulla base di questi nuovi elementi, Carmelo Burgio ha quindi disposto la riapertura della Scala dei Turchi, rendendola nuovamente accessibile sia ai turisti che ai cittadini agrigentini.

”Ho adottato un’ordinanza – conferma Carmelo Burgio – Sono stati fatti tanti passi in avanti che aprono una prospettiva duratura nel tempo, con il concreto apporto della Provincia, cercato e ottenuto, grazie alla visione condivisa dal nuovo presidente, del valore sovra-comunale del meraviglioso sito”.

L’associazione Mareamico

L’associazione Mareamico ha espresso grande soddisfazione per la decisione del commissario straordinario di Realmonte, che in tempi molto rapidi è riuscito a individuare una soluzione per riaprire la Scala dei Turchi, garantendo un accesso contingentato e sotto controllo. Secondo l’associazione, si tratta di un passo importante per riprendere e dare continuità a un percorso virtuoso di valorizzazione di questo straordinario patrimonio naturale, ammirato e desiderato in tutto il mondo. Per rendere davvero efficace questa riapertura, Mareamico sottolinea l’urgenza di attivare un servizio di guardiania, installare lungo la strada e sul posto un numero adeguato di totem per la prenotazione online dei visitatori.