Concorsi pubblici: nel corso di questa settimana compresa, e quindi fino a giorno 18, saranno in scadenza numerosi bandi di concorso pubblico, sia a livello nazionale che regionale. Le opportunità offerte sono rivolte a candidati in possesso di diploma o laurea, a seconda del profilo richiesto. Di seguito, si riportano i principali concorsi in scadenza, suddivisi per ambito territoriale e tipologia di qualifica.

Concorsi pubblici, Segretari di Legazione

Sta per scadere il termine per partecipare al concorso indetto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per la selezione di 35 Segretari di Legazione. Il concorso è riservato a candidati in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente. La figura del Segretario di Legazione rappresenta infatti il primo livello della scala gerarchica nella carriera diplomatica e consente, sin dalle prime fasi, di svolgere incarichi presso ambasciate, consolati e organismi internazionali.

Gli interessati hanno tempo fino ad oggi, 13 maggio 2025, per presentare domanda di partecipazione, attraverso le modalità indicate nel bando ufficiale.

Concorsi pubblici, garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha bandito un nuovo concorso pubblico rivolto a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il Garante per la protezione dei dati personali, comunemente chiamato Garante della Privacy, è un’autorità amministrativa indipendente istituita in Italia nel 1997, con il compito di vigilare sull’applicazione delle norme che tutelano la riservatezza e la protezione dei dati personali. L’obiettivo della selezione è l’assunzione di personale con funzioni operative all’interno dell’Autorità. Possono partecipare tutti coloro che abbiano conseguito un diploma di maturità presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti, senza limitazioni rispetto all’indirizzo di studi. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro la scadenza fissata per il 13 maggio 2025, secondo le modalità previste dal bando ufficiale.

Concorsi pubblici in Sicilia

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani ha pubblicato un bando di concorso finalizzato all’assunzione di 16 autisti di ambulanza, con inquadramento nel ruolo di Operatore Tecnico Specializzato. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo indeterminato. Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media). Le domande dovranno essere presentate entro il 14 maggio 2025, seguendo le indicazioni fornite nel bando ufficiale. Si tratta di un’interessante opportunità di impiego nel settore sanitario per chi desidera lavorare in un contesto operativo e di pubblica utilità.