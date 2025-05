La società SDL 2005 Srl, responsabile dei casting per numerosi programmi televisivi di successo, è attualmente alla ricerca di nuovi concorrenti per la prossima stagione di “Avanti un Altro”, il noto quiz televisivo in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis, affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti.

I casting a Catania e come partecipare

Tra le tappe previste per i prossimi casting, è stato fissato un appuntamento a Catania per il giorno 27 giugno 2025. L’invito è rivolto a tutte le persone che desiderano mettersi in gioco, mostrando la propria simpatia, personalità e spirito di iniziativa all’interno di un format televisivo dinamico e divertente, ormai entrato nel cuore di milioni di telespettatori.

Per candidarsi e partecipare alla selezione è possibile scegliere una delle seguenti modalità:

invio di una email all’indirizzo avantiunaltro@sdl2005.it, specificando i propri dati anagrafici completi, un recapito telefonico aggiornato, una fotografia recente e includendo la seguente dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016″, così come da informativa Privacy disponibile sul sito www.sdl.tv.

compilazione dell'apposito modulo online, disponibile sul sito ufficiale della produzione all'indirizzo www.sdl.tv.

lasciando un messaggio in segreteria telefonica al numero 06 62 28 69 00, indicando i propri dati personali e i contatti per essere richiamati.

Si ricorda che la partecipazione al casting è riservata esclusivamente a persone maggiorenni.