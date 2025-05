Bonus psicologo 2025: riconfermato anche il 2025 il tanto atteso contributo piscologico. Il parlamento ha finanziato il provvedimento con 9,5 milioni di euro. L’importo massimo resta di 1.500 euro e sarà destinato a coloro che presentano un ISEE inferiore a 50.000 euro. Questo aiuto è pensato per favorire l’accesso a servizi psicologici e offrire un sostegno concreto a chi ne ha bisogno. Ecco come funziona e come poter beneficiare di questa importante iniziativa.

Bonus psicologo 2025, di cosa si tratta

Si tratta di un contributo massimo di 1500 euro a copertura delle spese per le sessioni di psicoterapia da svolgere presso i professionisti iscritti all’albo. Possono ottenerlo solo coloro che hanno un ISEE inferiore a 50.000 euro e soffrono di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica.

Il bonus, introdotto come esperimento nel 2022, era inizialmente di 600 euro, solo negli ultimi anni è arrivata a 1500 euro. Grazie anche alla riforma che ha stanziato 9,5 milioni di euro da sfruttare in questo ambito, anche se è previsto nel 2026 un milione di euro in meno.

Bonus psicologo 2025, come richiederlo

Si ottiene presentando apposita domanda all’INPS. Il servizio, denominato “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, è accessibile attraverso le seguenti modalità:

tramite portale web INPS , utilizzando l’apposito servizio on line sul sito dell’Istituto direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure tramite Carta di identità elettronica o tramite Carta Nazionale dei servizi;

, utilizzando l’apposito servizio on line sul sito dell’Istituto direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure tramite Carta di identità elettronica o tramite Carta Nazionale dei servizi; Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per presentare la domanda basta seguire le regole degli anni scorsi ed i richiedenti potranno verificare se hanno ottenuto il bonus attraverso il portale INPS. Qui bisognerà accedere alla sezione dedicata digitando “bonus psicologo” e selezionando poi “contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia- Bonus psicologo”.



Qui basterà cliccare “utilizza il servizio” ed una volta autenticati, i richiedenti visioneranno l’esito della richiesta.

Quando inviare richiesta

La domanda per il bonus potrà essere inviata tra fine giugno ed inizio luglio 2025, al momento per il decreto non è ancora stato pubblicato, ma presto sarà reso disponibile sulla Gazzetta Ufficiale.

I ritardi sono dovuti alla recentissima approvazione della ripartizione dei fondi destinati al bonus, avvenuta lo scorso 7 maggio da parte della Conferenza Stato-Regioni per il biennio 2024-2025. Quest’anno sono previsti 9,5 milioni invece dei 12 milioni stanziati lo scorso anno.

Non appena il decreto entrerà in vigore, Regioni e Province autonome avranno 30 giorni di tempo per traferire i fondi all’INPS che si occuperà della piattaforma.

Bonus psicologo 2025, quando fare domanda

Non è ancora stato aperto lo sportello INPS necessario per presentare la domanda per il bonus psicologo nel 2025. Per ora l’erogazione è ferma al contributo relativo al 2023 che si richiedeva entro il 31 Maggio 2024 (l’ultimo scorrimento delle graduatorie per il bonus psicologo è stato il 5 aprile 2025) mentre per le domande relative all’anno 2024 e successivi, il periodo per fare richiesta sarà comunicato, ogni anno, tramite un messaggio dedicato.

Un rimborso diretto

Il bonus psicologo funziona come rimborso diretto alla copertura delle spese relative alle sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). Ecco la procedura:

il CNOP trasmette ad INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa , consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS accessibile . L’elenco dei professionisti aderenti iscritti alla piattaforma può essere visionato dai cittadini in fase di domanda;

, consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS accessibile . L’elenco dei professionisti aderenti iscritti alla piattaforma può essere visionato dai cittadini in fase di domanda; dopo aver ricevuto tutte le domande, l’INPS stilerà una graduatoria di beneficiari dando priorità a chi ha ISEE più basso.

Più precisamente:

in caso di esito positivo l’INPS fa sapere ai beneficiari l’accoglimento della domanda sia tramite aggiornamento della pagina personale nella sezione relativa al bonus, sia con un SMS;

l’INPS fa sapere ai beneficiari l’accoglimento della domanda sia tramite aggiornamento della pagina personale nella sezione relativa al bonus, sia con un SMS; l’Istituto contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco del valore attribuito a scalare secondo il limite di fondi disponibili e l’ISEE dell’interessato.

Il beneficiario potrà scegliere un professionista della sua Regione tramite l’elenco disponibile nell’area personale MyINPS. Dopo la prenotazione, il professionista emetterà una fattura che includerà il codice univoco dell’INPS. Il pagamento sarà effettuato direttamente dalle Regioni con risorse erogate dall’INPS. Il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla concessione.

Bonus psicologo 2025, chi può richiederlo

Possono accedere al bonus psicologo tutti i residenti in Italia, a prescindere dall’età. La Circolare INPS n. 34 del 15-02-2024 ha specificato che per ottenere l’agevolazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

essere affetti da depressione, ansia, stress o fragilità psicologica;

essere impegnati in un percorso psicoterapeutico.

Ricordiamo che è anche possibile richiedere il bonus psicologo per i figli minori, se il nucleo familiare ha gli stessi requisiti illustrati. Infine, la misura è connessa anche a specifici limiti ISEE.

Bonus psicologo 2025, le fasce ISEE

Si tratta di un contributo di importo variabile che varia a seconda del reddito fino ad un massimo di 1.500 euro annui a persona. La misura esatta viene parametrata in base alle diverse fasce ISEE.

Nel Decreto attuativo dell’agevolazione si legge che l’importo è stabilito in base al reddito ISEE del richiedente:

1.500 euro per redditi con ISEE inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per seduta);

1.000 euro per redditi ISEE tra 15.000 e 30.000 euro (fino a 50 euro per seduta);