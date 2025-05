Aumentano le bandiere blu in Italia! Nel 2025 il prestigio vessillo, che certifica la qualità ambientale delle località costiere, sale a quota 246. Un significativo aumento se si considerano i dati relativi al 2024, anno in cui veniva premiate solo 236 località. Crescono anche gli approdi turistici riconosciuti, che passano da 81 a 84. Le spiagge Bandiera Blu diventano 487, due in più rispetto all’anno precedente, e rappresentano circa l’11,5% del totale mondiale delle località premiate. Di segno opposto il dato relativo ai laghi, dove il numero di Comuni insigniti scende a 22.

I criteri di valutazioni

Tra gli indicatori principali presi in considerazione per l’assegnazione di questo riconoscimento, figurano vari fattori legati alla sostenibilità ambientale e alla qualità dei servizi. In particolare, si valutano la presenza e l’efficienza degli impianti di depurazione, la percentuale di allacci fognari, la gestione dei rifiuti, e l’accessibilità delle località, così come la sicurezza dei bagnanti, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge. Un altro aspetto cruciale è la mobilità sostenibile, che riflette l’impegno delle amministrazioni locali nel promuovere modalità di trasporto ecologiche. La sensibilizzazione ambientale, l’educazione dei cittadini e la valorizzazione delle aree naturalistiche completano il quadro delle buone pratiche richieste per ottenere la Bandiera Blu.

I nuovi ingressi

Quest’anno, il panorama italiano delle Bandiere Blu si arricchisce di 15 nuovi ingressi, che testimoniano un impegno crescente da parte delle amministrazioni locali nel perseguire obiettivi di sostenibilità e qualità ambientale. I nuovi Comuni che si aggiungono alla lista sono: Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati (Calabria), Corigliano Rossano (Calabria), Cropani (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (Emilia Romagna), Formia (Lazio), Campofilone (Marche), Castrignano del Capo (Puglia), Margherita di Savoia (Puglia), Pulsano (Puglia), San Teodoro (Sardegna), Messina (Sicilia), Nizza di Sicilia (Sicilia), e Marciana Marina (Toscana).

Le bandiere blu in Sicilia

In provincia di Messina:

Spiaggia di Nizza di Sicilia, Nizza di Sicilia;

Lungomare di Alì Terme, Alì Terme;

Litorale di Roccalumera;

Litorale di Furci Siculo;

Santa Teresa di Riva;

Litorale Letojanni;

Mazzeo, Taormina;

Lungomare di Tusa;

Messina Tirreno;

Messina Sud;

Messina Nord.

In provincia di Ragusa:

Spiaggia di Magnuco, Modica

Marina di Modica, Modica

Spiaggia di Pietre Nere, Pozzallo

Spiaggia Raganzino, Pozzallo

Spiaggia di Marina di Ragusa, Ragusa

Spiaggia di Sampieri-Pisciotto, a Scicli.

In provincia di Agrigento: