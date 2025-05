MIT assume: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha avviato una nuova procedura concorsuale per l’assunzione di 105 nuovi specialisti con contratto a tempo pieno e indeterminato, da inserire nelle sedi centrali e periferiche del dicastero su tutto il territorio nazionale. Il bando, pubblicato sulla piattaforma InPA, è rivolto a professionisti con esperienza in vari ambiti tecnici, giuridici, contabili, informatici e della comunicazione.

I profili ricercati nel concorso MIT

Il concorso indetto dal MIT assume personale in sei aree professionali differenti:

63 specialisti ingegneri per il settore tecnico, suddivisi tra trasporti e lavori pubblici, con lauree in ingegneria o architettura; (32 con orientamento in materia attinente al settore civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi e 31 con orientamento in materia attinente al settore civile e dei lavori pubblici)

suddivisi tra trasporti e lavori pubblici, con lauree in ingegneria o architettura; (32 con orientamento in materia attinente al settore civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi e 31 con orientamento in materia attinente al settore civile e dei lavori pubblici) 23 specialisti giuridici e amministrativi, con lauree in giurisprudenza, scienze politiche o affini; (10 in ambito di diritto amministrativo e contrattualistica, 4 in ambito di diritto civile e diritto societario, 4 in ambito di diritto dell’Unione europea e diritto della concorrenza, 2 in materia di diritto dell’urbanistica ed edilizia, 2 in ambito di diritto dell’ambiente e 1 in ambito di diritto del lavoro, relazioni sindacali e pubblico impiego)

con lauree in giurisprudenza, scienze politiche o affini; (10 in ambito di diritto amministrativo e contrattualistica, 4 in ambito di diritto civile e diritto societario, 4 in ambito di diritto dell’Unione europea e diritto della concorrenza, 2 in materia di diritto dell’urbanistica ed edilizia, 2 in ambito di diritto dell’ambiente e 1 in ambito di diritto del lavoro, relazioni sindacali e pubblico impiego) 7 esperti economico-contabili, con lauree in economia, statistica, sociologia e materie scientifiche;

con lauree in economia, statistica, sociologia e materie scientifiche; 7 specialisti informatici, richieste lauree in informatica, ingegneria elettronica o data science;

richieste lauree in informatica, ingegneria elettronica o data science; 3 figure per controllo e audit, con percorsi formativi in giurisprudenza o ingegneria gestionale;

con percorsi formativi in giurisprudenza o ingegneria gestionale; 2 specialisti per comunicazione e relazioni esterne, con titoli in comunicazione, relazioni internazionali, lingue o discipline umanistiche.

MIT assume: requisiti richiesti e modalità di partecipazione

Chi intende partecipare al concorso in cui il MIT assume nuovo personale, deve essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti aggiuntivi:

master di primo o secondo livello in discipline affini alla posizione;

diploma di specializzazione o dottorato (che sostituisce l’esperienza);

abilitazione professionale pertinente;

certificazione linguistica di inglese (almeno livello B2).

Le domande vanno presentate esclusivamente tramite il portale InPA entro e non oltre il 7 giugno 2025. L’obiettivo del Ministero è rafforzare la propria struttura con figure altamente qualificate per affrontare le sfide future in ambito infrastrutturale, trasportistico e amministrativo.