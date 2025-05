Sidra S.p.A. comunica che martedì 13 maggio 2025 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile per l’intera giornata. L’intervento, di tipo straordinario, riguarda lavori di manutenzione su tratti dell’antico canale potabile che rifornisce una parte della città di Catania e alcune aree dei Comuni limitrofi di Tremestieri Etneo e Gravina di Catania. Lo stop idrico è necessario per garantire il corretto funzionamento e l’efficienza della rete.

Quartieri e aree interessate dal disservizio

Nel Comune di Catania, i quartieri coinvolti includono Cibali, Fortino, San Cristoforo, Angeli Custodi, San Giovanni Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini e Rapisardi. L’area è delimitata a nord dalla Circonvallazione (viali Odorico da Pordenone, Doria, Vivaldi, Usodimare), a est dalle vie Giuffrida, Ventimiglia e Calì, a ovest da un insieme di vie tra cui Sebastiano Catania e della Regione, e a sud da via Della Concordia e via SS.M. Assunta. Saranno inoltre interessate le zone a monte della Circonvallazione, tra cui vie come Pietra dell’Ova, Canalicchio, Galermo e traverse limitrofe.

Ripristino del servizio e assistenza

Nel Comune di Tremestieri Etneo sarà coinvolto il quartiere Canalicchio, mentre a Gravina di Catania i disservizi riguarderanno i quartieri Fasano e Carrubella. Il ripristino del servizio idrico è previsto nella tarda serata del 13 maggio, mentre la normalizzazione completa dei parametri è attesa tra la sera del 14 e la mattina del 15 maggio.