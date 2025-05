Bonus elettrodomestici 2025: Un doppio incentivo per chi rinnova casa; Il 2025 si apre con una buona notizia per le famiglie italiane intenzionate a rinnovare la propria casa: sono previste due agevolazioni per l’acquisto di elettrodomestici. Da una parte c’è il classico bonus mobili ed elettrodomestici, confermato dalla legge di Bilancio, che permette una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, ma solo se collegati a lavori di ristrutturazione. Dall’altra, la novità del bonus elettrodomestici green, previsto dal decreto “Bollette”, offre un incentivo diretto sull’acquisto, anche senza interventi edilizi, con uno sconto immediato in fattura.

Bonus elettrodomestici 2025

Il nuovo bonus elettrodomestici 2025 consente alle famiglie di ottenere uno sconto del 30% sul prezzo dell’elettrodomestico, entro un tetto massimo di:

200 euro per ISEE fino a 25.000 euro

per fino a 100 euro per ISEE superiore a 25.000 euro

Lo sconto è immediato e viene applicato al momento dell’acquisto, a condizione che venga rottamato un vecchio apparecchio. Questo sconto corrisponde al 30% del prezzo d’acquisto, ma entro i limiti suddetti. Ad esempio, chi ha un ISEE di 30.000 euro e compra una lavatrice da 600 euro, pagherà solo 500 euro grazie allo sconto di 100 euro.

Niente click day: arriva il voucher digitale

Per ottenere il bonus non sarà necessario partecipare a un click day. Il meccanismo prevede invece l’uso di un voucher digitale scaricabile attraverso la piattaforma PagoPA. Il cittadino potrà presentarsi in negozio con il voucher per ottenere lo sconto in cassa.

Il bonus sarà attivo fino al 31 dicembre 2025, ma potrà esaurirsi prima nel caso di esaurimento del fondo da 50 milioni di euro stanziato dallo Stato. Ogni famiglia potrà utilizzarlo una sola volta, per un solo elettrodomestico.

Quali elettrodomestici rientrano nel bonus?

Il decreto attuativo ancora in attesa di pubblicazione specificherà l’elenco esatto dei prodotti agevolabili. Al momento si prevede che rientrino nel bonus:

Lavatrici

Lavastoviglie

Frigoriferi

Congelatori

Forni

Tutti dovranno essere ad alta efficienza energetica, secondo le classi previste dalla normativa UE. Restano esclusi, per ora, i televisori, la cui inclusione appare improbabile.

È compatibile con il bonus mobili?

Sì, ed è una delle opportunità più interessanti del 2025. Il bonus elettrodomestici green è cumulabile con il classico bonus mobili ed elettrodomestici, purché quest’ultimo sia legato a una ristrutturazione edilizia avviata almeno dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto.

Questo significa che una famiglia potrebbe:

Ottenere lo sconto immediato in fattura per un elettrodomestico rottamato ;

per un elettrodomestico ; Usufruire della detrazione fiscale al 50% su un secondo acquisto, rientrando nel tetto dei 5.000 euro previsti per il bonus mobili.

Quanto manca per renderlo operativo

Al momento, manca ancora il decreto attuativo, che sarà un provvedimento interministeriale tra il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e il Mef. Il decreto dovrà definire:

La data ufficiale di attivazione

I requisiti dettagliati

L’elenco definitivo degli elettrodomestici ammessi

Le modalità di richiesta e rottamazione

Solo con la pubblicazione di questo decreto sarà possibile conoscere la data ufficiale di avvio delle richieste e l’elenco preciso dei prodotti incentivati.

Nel frattempo, le famiglie interessate possono cominciare a raccogliere le informazioni necessarie: ISEE aggiornato, verifica degli apparecchi da rottamare e attenzione ai comunicati ufficiali. Il 2025 si preannuncia come un anno utile per chi vuole risparmiare, rinnovare e migliorare l’efficienza energetica della propria casa, per ulteriori agevolazioni leggi l’articolo Ecobonus 2025, agevolazione fiscale collegata all’efficientamento energetico: le novità.