Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi a Riposto, dove un operaio di 30 anni, impiegato da una ditta esterna in lavori di manutenzione presso un’azienda del luogo, è precipitato dal tetto di un edificio, riportando ferite serie. L’uomo stava operando a diversi metri d’altezza quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente al suolo.

I soccorsi: intervento tempestivo del 118 e dell’elisoccorso

L’allarme è stato immediatamente lanciato dai colleghi presenti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori del 118. Vista la gravità della situazione, è stato attivato anche l’elisoccorso, che ha raggiunto rapidamente la zona dell’incidente per trasferire il ferito all’ospedale più vicino, in condizioni ritenute critiche.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della stazione di Riposto, hanno avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Saranno ora raccolte testimonianze e verificati eventuali elementi legati alla sicurezza sul luogo di lavoro, per chiarire se vi siano state responsabilità o omissioni da parte del datore di lavoro o della ditta incaricata.