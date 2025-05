Ferrovie dello Stato assume: nuove figure professionali da inserire nel team di Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS specializzata in progettazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie. Le posizioni aperte riguardano il ruolo di Assistente Lavori Opere Tecnologiche, da destinare a cantieri distribuiti in varie città italiane: Torino, Milano, Verona, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catania e Palermo.

Le nuove risorse saranno impiegate nella Direzione Operativa e affiancheranno i Direttori Lavori nel monitoraggio dell’esecuzione delle opere, nella gestione della documentazione tecnica e nella verifica dell’avanzamento dei lavori.

Requisiti richiesti ai candidati

Per partecipare alla selezione è necessario possedere un diploma tecnico o una laurea (triennale o magistrale) in ingegneria elettrica, elettronica o delle telecomunicazioni, oltre a un’esperienza di almeno due anni in cantiere. Costituiscono titolo preferenziale l’abilitazione alla professione di ingegnere e il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza (CSE).

È richiesta la conoscenza dei principali strumenti informatici, come Office, Autocad e MS Project, nonché una conoscenza della lingua inglese a livello B2. Fondamentale è la disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Contratto, benefit e scadenze

Ferrovie dello Stato assume con contratto a tempo indeterminato, applicando il CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie, che garantisce tutele economiche e normative stabili. L’offerta prevede anche un ricco pacchetto di benefit aziendali, tra cui welfare integrativo, assicurazione sanitaria, buoni pasto, possibilità di smart working e percorsi di crescita professionale all’interno del Gruppo FS.

Particolare attenzione è riservata al benessere dei dipendenti, con servizi per la conciliazione vita-lavoro e programmi di formazione continua. La presenza su tutto il territorio nazionale consente un inserimento dinamico in progetti di grande rilevanza strategica per il Paese.

Le candidature sono aperte fino al 26 maggio 2025 e possono essere inviate tramite il portale ufficiale del Gruppo Ferrovie dello Stato nella sezione dedicata alle offerte di lavoro. È un’occasione concreta per entrare in un ambiente solido, innovativo e attento alla sostenibilità.