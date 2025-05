Pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana e sul portale di Irfis – FinSicilia, l’avviso per la concessione di contributi a fondo perduto diretto all’abbattimento degli interessi su prestiti al consumo, volti all’acquisto di beni durevoli non di lusso. La dotazione finanziaria è pari a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, a valere sul “Fondo Sicilia”.

A chi si rivolge l’intervento

L’intervento è rivolto ai cittadini residenti in Sicilia che, dal gennaio 2025, hanno sottoscritto un prestito per l’acquisto di beni durevoli non di lusso. I richiedenti devono avere un Isee 2025 inferiore a 30.000 euro. Il contributo è pari al 70% degli interessi dovuti sul prestito. Sono, invece, escluse dalla misura le spese relative ai beni di lusso, ai beni non durevoli o semidurevoli.

“Questa misura è un segnale concreto di sostegno ai cittadini siciliani” – afferma Renato Schifani, il Presidente della Regione Sicilia, che continua: “In un periodo di inflazione e aumento dei costi, il mio governo offre un aiuto mirato per sostenere le famiglie e stimolare i consumi. L’iniziativa, realizzata insieme con Irfis, dimostra come le istituzioni possano agire per il bene comune, mettendo al centro le persone. Continueremo a promuovere strumenti di sostegno efficaci e accessibili per rafforzare l’economia dell’Isola“.

Presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma Irfis, dalle ore 12 del 15 maggio 2025 fino alle ore 17 del 18 giugno 2025. L’accesso avverrà tramite Spid di livello 2 o Carta nazionale dei servizi (Cns). I documenti da allegare alla domanda sono: il contratto di finanziamento, la fattura o lo scontrino del bene acquistato, la certificazione Isee 2025 e il documento di identità. Sarà possibile presentare una sola domanda per un unico prestito. Le richieste saranno valutate sulla base del valore dell’ Isee (in ordine crescente). La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata sul sito di Irfis e costituirà notifica ufficiale.