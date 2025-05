Conferma docenti di sostegno: Ieri, giorno 7 maggio, è stata pubblicata la nota relativa al decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, circa la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.

In questo modo, si intende assicurare la continuità didattica ed educativa nelle classi dove sono presenti alunni e studenti con disabilità, al fine di garantire i diritti degli stessi e favorire, allo stesso tempo, la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti.

La conferma dei contratti a tempo determinato riguarda le supplenze attribuite:

fino al termine dell’anno scolastico (ossia 31 agosto 2026);

fino al termine delle attività didattiche (ossia 30 giugno 2026).

Prerequisito essenziale per poter procedere alla conferma è che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo, nel corso dell’a.s. 2024/2025, una supplenza:

fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto 2025), oppure

fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2025).

Non posso essere destinatari di conferma, invece, i docenti in servizio per le supplenze temporanee.

Chi può essere confermato?

Possono essere confermate le seguenti categorie di docenti:

a) Docenti specializzati, destinatari della supplenza nell’a.s. 2024/2025 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè:

graduatorie ad esaurimento (GAE),

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS),

graduatorie d’istituto,

interpelli di cui all’articolo 13, comma 23, dell’OM n. 88 del 16 maggio 2024;

b) Docenti non specializzati, inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;

c) Docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento delle cosiddette “graduatorie incrociate” delle GAE e delle GPS.

Conferma docenti di sostegno, le scadenze

Entro il 31 maggio 2025, il dirigente deve acquisire l’eventuale richiesta di continuità da parte della famiglia dell’alunno con disabilità e valutare la sussistenza delle condizioni per la conferma del docente, tenendo conto anche del parere del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). L’esito di tale valutazione deve essere comunicato all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.