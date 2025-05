Il presidente della Regione Renato Schifani, dopo l’approvazione in giunta, ha annunciato che per lo stabilimento di StMicroelectronics di Catania è in arrivo un investimento di 300 milioni di euro. I fondi appartengono alle risorse Step (Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa. “Abbiamo fortemente voluto essere parte dell’accordo tra l’impresa e il ministero — ha dichiarato il presidente della Regione — perché intendiamo svolgere un ruolo attivo in questo importante progetto che prevede l’impiego di 4,25 miliardi di euro nel territorio siciliano e la nascita di circa 3 mila posti di lavoro di cui 1240 identificati come qualificati e competenti. Si tratta, inoltre, di un impegno strategico, come pure riconosciuto dall’Unione europea, per l’importanza che i microchip hanno nell’economia mondiale”.

L’investimento pubblico globale, tra risorse ministeriali e regionali, sarà pari a 2 miliardi e 63 milioni di euro. Secondo le time, l’impatto occupazionale vedrà l’impiego di circa 8.623 unità lavorative annue.

Nel corso della giornata di oggi è attesa al Mimit la firma dell’accordo alla presenza del Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Su delega di Schifani, saranno presenti l’assessore dell’Economia Alessandro Dagnino e l’assessore delle Attività produttive Edy Tamajo.