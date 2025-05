Un percorso di ascolto e partecipazione al fine di redigere il nuovo Piano urbanistico della città. È questo il Forum organizzato dall’Amministrazione Comunale di Catania che sarà articolato in 3 giornate, a Palazzo della Cultura, nei giovedì 8, 15 e 22 maggio 2025, dalle ore 9 alle 18. All’iniziativa potrà partecipare tutta la cittadinanza per proporre idee e visioni per il futuro urbanistico della città.

I contributi raccolti durante gli incontri saranno valutati e potranno confluire nella redazione del documento preliminare del Piano.

Forum Piano urbanistico: il programma degli incontri

Nei 3 giovedì di incontri previsti dal Forum, si discuterà di diverse tematiche. Ecco quali:

8 maggio 2025 : il primo incontro si concentrerà sui vuoti urbani, , aree dismesse, rigenerazione urbana, incontro nei quartieri. Verranno proposte strategia di rigenerazione sostenibile e recupero di spazi abbandonati;

: il primo incontro si concentrerà sui vuoti urbani, , aree dismesse, rigenerazione urbana, incontro nei quartieri. Verranno proposte strategia di rigenerazione sostenibile e recupero di spazi abbandonati; 15 maggio 2025 : il secondo appuntamento in programma sarà un’ occasione per riflettere su dimensione territoriale periferie, questione abitativa, standard urbanistici;

: il secondo appuntamento in programma sarà un’ occasione per riflettere su dimensione territoriale periferie, questione abitativa, standard urbanistici; 22 maggio 2025: terzo e ultimo incontro che si concentrerà su rischi città attrattiva e sostenibile, economia urbana, incontro nei quartieri.

Per il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Paolo La Greca, questo Forum assume un’ importanza cruciale, come sottolineato più volte nel testo integrale. “L’Atto di indirizzo del Pug porta il significativo sottotitolo ‘Catania 2030’: un riferimento chiaro — si legge — agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu e alla direttiva europea Nature Restoration Law. Sono queste le coordinate verso cui deve orientarsi Catania: transizione ecologica, riduzione del consumo di suolo, contenimento dei rischi urbani e territoriali, mitigazione degli eventi climatici estremi, incremento della forestazione urbana”.

