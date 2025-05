Concorso Inps: si attende il bando per l’assunzione di 1.530 assistenti amministrativi. Le procedure concorsuali dovranno avvenire nel corso di quest’anno. Requisito principale è il diploma di scuola superiore, ragion per cui si prevede un numero di partecipanti elevato. Ecco tutte le informazioni necessarie come i requisiti da soddisfare e come candidarsi.

Concorso Inps: la suddivisione dei posti

I 1.530 posti previsti per il concorso saranno così suddivisi:

960 assistenti di servizio;

38 assistenti di servizio presso la Provincia autonoma di Bolzano;

31 assistenti tecnici;

501 assistenti informatici.

Concorso Inps: i requisiti

Come già anticipato, il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Bisognerà, poi, come da riforma, soddisfare tutti i requisiti generali previsti per i concorsi pubblici, che sono i seguenti:

Cittadinanza: Italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea.

Capacità giuridica: Piena capacità giuridica.

Idoneità fisica: Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce.

Godimento dei diritti civili e politici: Godimento dei diritti civili e politici.

Assenza di cause ostative: Assenza di cause ostative all’assunzione nella Pubblica Amministrazione, come condanne penali o licenziamenti da pubblici impieghi.

Il diploma di scuola superiore richiesto può variare in base al profilo per cui ci si candida. Presumibilmente, per gli assistenti tecnici e informatici sarà necessario possedere un diploma di istituto tecnico con indirizzo specifico (es. informatico, elettronico, telecomunicazioni per l’Assistente Informatico; geometra, costruzioni, ambiente e territorio, meccanica/impianti per l’Assistente Tecnico). Il bando ufficiale definirà i titoli esatti.

Concorso Inps: quando esce il bando e come candidarsi

Le candidature andranno effettuate esclusivamente online, tramite il portale inPA, accedendo con SPID o CIE.

Non è ancora stat resa nota una data di uscita del bando. Tuttavia, dovrebbe uscire entro giugno 2025. Nei mesi a seguire, saranno svolte le selezioni per completare le assunzioni alla fine del 2025.

Le prove

In base ai precedenti concorsi Inps più recenti, i candidati dovranno sottoporsi a 3 prove: una preselettiva, a opzioni multiple, un test scritto e, infine, un colloquio orale. Le materie interessate saranno quelle di diritto costituzionale, diritto del lavoro e previdenza sociale.