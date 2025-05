Oggi è il giorno dell’inizio del conclave per eleggere il successore di Papa Francesco, morto il 21 aprile scorso. Saranno 133 i cardinali chiamati a eleggere il 267esimo Papa della storia della Chiesa Cattolica, i quali si riuniranno alle 16:30 di oggi nella Cappella Sistina. La prima fumata è prevista alle ore 19. La soglia per l’elezione non è mai stata così alta. Il quorum di due terzi è pari a 89 voti.

Tra i 133 cardinali c’è un nome, quello di Baldassare Reina, che porta un po’ di Sicilia in Cappella Sistina, di Agrigento. “Faccio il ‘tifo’ per don Baldo. So che il cardinale Baldassare Reina ha 55 anni ed è giovane, ma mi piacerebbe davvero tanto che un agrigentino diventasse Papa — ha dichiarato il sindaco di Agrigento Franco Micciché, che continua —. Don Baldo è fra l’altro in linea con papa Francesco che lo ha prima nominato vicegerente della diocesi di Roma, poi vicario generale della stessa diocesi e infine cardinale”.