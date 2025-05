Proprio quest’anno il Palio d’Ateneo festeggia i suoi 20 anni! La tanto attesa manifestazione sportiva dei giovani studenti ed inseganti universitari animerà l’intera comunica accademica con tre giornate, dal 7 maggio al 9 maggio, dense di competizioni, allegria e spirito sportivo. Un evento ormai consolidato nel panorama accademico cittadino, che testimonia la sinergia tra l’Università degli Studi di Catania e il Centro Universitario Sportivo (CUS), rafforzando il legame tra formazione, benessere e vita collettiva.

Per l’edizione del 2025 tutte le attività didattiche saranno sospese a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 7 maggio e per l’intera durata dell’evento, al fine di garantire la piena partecipazione della comunità studentesca.

I luoghi e le attività sportive

Anche per quest’anno Palio 2025 si svolgerà in tre differenti sedi: piazza Università, gli impianti sportivi del Centro universitario etneo (CUS) e il villaggio turistico “Le Capannine” situato presso la Playa di Catania. Come di consueto l’evento vedrà la partecipazione di 13 squadre, ognuna rappresentativa dei diversi Dipartimenti dell’Ateneo, con un totale di 3.263 studenti-atleti suddivisi in team da 251 partecipanti ciascuno. Le competizioni previste abbracciano ben 41 discipline, a conferma della varietà e inclusività dell’offerta sportiva.

Oltre agli atleti, si stima la presenza di circa 4.000 persone, tra studenti, sostenitori, accompagnatori e membri dello staff organizzativo, che animeranno le sedi delle gare, rendendo il Palio un’esperienza indimenticabile di sport, passione e aggregazione.

Il programma delle gare

Anche per quest’anno l’apertura ufficiale si terrà mercoledì 7 maggio con la tradizionale sfilata dei Dipartimenti universitari, che prenderà avvio alle ore 16:00 lungo la via Etnea (il raduno per tutti gli studenti è previsto dalle 15:00 all’ingresso principale della Villa Bellini). La parata giungerà fino a piazza Università, dove, attorno alle 17:00, si terrà la cerimonia inaugurale alla presenza del Magnifico Rettore, del Presidente del CUS e di rappresentanti delle istituzioni cittadine.

A seguire, prenderanno ufficialmente il via le prime gare dell’edizione 2025: la competizione podistica, la prova di limbo e il torneo di dodgeball, che daranno immediatamente vita a momenti di sfida e divertimento tra i dipartimenti.

Giovedì 8 maggio – gare in spiaggia

Il secondo giorno sarà interamente dedicato alle attività sulla sabbia e si svolgerà presso il villaggio turistico “Le Capannine”, situato sul litorale Kennedy della Playa di Catania. In programma 12 diverse competizioni, tra cui i tornei maschili e femminili di beach tennis e beach volley, il beach soccer maschile e numerose prove a squadre miste come tamburelli, tiro alla fune “on the beach”, canoa K2, dragone zavorrato, cross training beach, il torneo di scopone scientifico e la spettacolare gara di dragon boat.

Venerdì 9 maggio – gran finale alla Cittadella universitaria

La giornata conclusiva si terrà presso gli impianti sportivi del CUS, all’interno della Cittadella universitaria, dove avranno luogo le restanti 25 competizioni e, a conclusione, la cerimonia di premiazione del dipartimento vincitore del Palio 2025.

Atletica in primo piano con le gare di: 400 mt (F) Run for teachers, 600 mt (M) Run for teachers, 100 mt (M), 100 mt (F), 800 mt (M), 800 mt (F), Staffetta 4 x 100 (M), Staffetta 4 x 100 (F), Staffetta con i sacchi 8 x 25 m (Mista), Tiro alla fune on the green (Misto).

I tornei di: volley (F), volley (M), calcio a 5 (F), calcio a 6 (M), Flag rugby (Misto), Tennistavolo (M), Tennistavolo (F), Calcio balilla (misto), CROSS – Training (misto), briscola (misto), Rowing (F), Rowing (M) e Rowing Staffetta (Mista); Arrampicata sportiva (M), Arrampicata sportiva (F).