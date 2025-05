Sono stati finalmente incrementati i fondi destinati al diritto allo studio in Sicilia! La Regione ha deciso di stanziare ulteriori 26,6 milioni di euro per finanziare le borse di studio universitarie, attraverso i quattro Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (Ersu) presenti sull’isola (Palermo, Catania, Messina ed Enna). Questo stanziamento garantirà il supporto economico a 7.826 studenti che, pur risultando idonei, non avevano potuto beneficiare di un sostegno a causa di limitazioni nei fondi disponibili.

I nuovi fondi per ciascuna università

Le risorse, previste da un decreto dell’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale, provengono dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. Questo intervento consentirà di soddisfare completamente tutte le richieste di borse di studio per l’anno accademico 2024/2025. La distribuzione dei fondi è stata effettuata tenendo conto del numero di studenti idonei che non avevano ricevuto l’assegnazione delle borse di studio. In particolare, sono stati stanziati importi differenziati per ciascun ateneo dell’isola:

per l ’Università di Catania , sono stati destinati 9,1 milioni di euro, che serviranno a finanziare le borse di studio per 2.702 studenti,

l'Università di Palermo ha ricevuto un contributo di 8,6 milioni di euro, che andrà a supportare 3.109 studenti idonei,

Università di Messina, sono stati stanziati 7,4 milioni di euro, che consentiranno di erogare borse di studio a 1.358 studenti,

Università di Enna, sono stati previsti 2,2 milioni di euro per finanziare le borse di studio di 657 studenti.

Questo nuovo intervento mira a garantire un equo accesso al diritto allo studio, affrontando così la carenza di fondi, che aveva limitato la possibilità di supportare gli studenti meritevoli delle diverse università siciliane.