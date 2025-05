Meteo Sicilia: dopo la scorsa settimana caratterizzata da tempo stabile, cieli sereni e temperature decisamente estive, il maltempo fa nuovamente il suo ritorno in Sicilia. La Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta meteo di livello giallo su gran parte del territorio regionale, con particolare attenzione rivolta alle aree orientali dell’isola. Sono attesi rovesci, anche a carattere temporalesco. Fortunatamente il maltempo e le piogge sembrano durare poco, da domani il sole tornerà a splendere alto in cieli e nubi si allontaneranno del tutto dalla nostra Isola. Di seguito le previsioni meteo per questa giornata di allerta gialla.

Meteo Sicilia, allerta gialla

Diramata dalla Protezione Civile l’allerta meteo gialla! Si prevedono per oggi rovesci su tutta l’Isola, che in alcuni potranno sfociare in forti temporali.

Come già anticipato, tutti i capoluoghi siciliani, durante la giornata di oggi, saranno interessati da diverse piogge e schiarite. L’unica eccezione è rappresentata dal capoluogo di Enna, dove il quadro meteorologico si presenterà decisamente più instabile, sono infatti previsti rovesci persistenti e temporali anche di forte intensità nell’arco della giornata. D’altronde proprio oggi sulla nostra regione persiste un campo di bassa pressione, responsabile della marcata instabilità atmosferica. Tuttavia, non mancheranno fasi di miglioramento, con aperture soleggiate anche ampie a tratti, alternate a nuovi annuvolamenti. Nonostante ciò le temperature massime si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo, oscillando tra i 25 e i 27 gradi, mentre durante le ore notturne si registrerà un leggero aumento delle minime, segno di una massa d’aria più umida e temperata in arrivo. La città più calda sarà Messina, con una massima di 27 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni per Catania

Anche nella città di Catania la giornata sarà segnata da condizioni atmosferiche instabili. Il cielo si manterrà nuvoloso per gran parte del tempo, sia durante il giorno che in serata. Le ore centrali della mattinata saranno caratterizzate da forti rovesci. Nel corso del primo pomeriggio si prevede un graduale miglioramento, con le precipitazioni in attenuazione e possibili aperture del cielo. Nonostante il maltempo, le temperature rimarranno piuttosto elevate e stabili. La massima si attesterà intorno ai 25 gradi, con il picco previsto verso le ore 14. Le temperature minime, invece, non scenderanno mai sotto i 20 gradi.

Meteo Sicilia, previsioni per domani

Per la giornata di mercoledì, la situazione meteorologica si presenterà stabile su tutta la regione, ritornerà l’alta pressione. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con cieli limpidi o al massimo con qualche nuvola. Le temperature si abbasseranno leggermente. La città più calda sarà Messina con 26 gradi. A seguire le città di Ragusa, Catania ed Agrigento, con ben 25 gradi durante le ore centrali della giornata.