Lavoro Catania: nuove opportunità per chi si trova alla ricerca di un impiego. Diverse aziende con sedi nel capoluogo etneo sono attualmente alla ricerca di personale per ampliare i propri team. Le posizioni aperte coprono ambiti differenti, offrendo così ai candidati la possibilità di individuare l’offerta più adatta al proprio profilo e alle proprie aspirazioni. Di seguito, tutti i dettagli utili per candidarsi e i requisiti richiesti per ciascun ruolo.

Lavoro Catania: Decathlon assume

Decathlon è alla ricerca di nuovi Sales Assistant da inserire nel team del punto vendita di Catania. La figura, con contratto part-time e a tempo determinato di 1 mese finalizzato all’inserimento in azienda, avrà un ruolo chiave nel supporto ai clienti, offrendo consulenza sia in negozio che tramite canali digitali. Tra le attività previste: gestione del layout, controllo dello stock, promozione della strategia di sostenibilità “4 R” (riduco, riuso, riciclo, riparo) e dialogo attivo con scuole e associazioni sportive del territorio. Il candidato ideale è una persona dinamica, curiosa, con spirito di squadra e una forte passione per lo sport. Decathlon garantisce formazione continua, un ambiente inclusivo e la possibilità di crescita interna. Al lavoratore assunto a seguito di vari colloqui sia di gruppo che individuali, è garantita come da CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, una retribuzione lorda mensile varia tra 805€ e 966€, in base all’orario settimanale compreso tra le 20-24 ore.

Lavoro Catania: Eurospin cerca stagisti

Eurospin, azienda leader nella grande distribuzione organizzata con oltre 1350 punti vendita in Italia e all’estero, è alla ricerca di nuove risorse da inserire in stage nei propri punti vendita di Catania e nel Bistrò “Sapore di Stelle”. Le posizioni aperte riguardano diversi ruoli, tra cui:

addetto/a alle vendite,

gastronomo/a,

macellaio/a,

commis di sala,

commis di cucina.

I candidati selezionati avranno la possibilità di intraprendere un percorso formativo volto ad apprendere le principali attività operative del ruolo assegnato. Il tirocinio è rivolto a diplomati con buone capacità comunicative, spirito di collaborazione, senso dell’organizzazione e apertura all’apprendimento. È richiesta inoltre la disponibilità a lavorare su turni, anche nei giorni festivi, ed essere automuniti. Non è necessaria una precedente esperienza nel settore, anche se sarà valutata positivamente. Al termine del periodo di stage è prevista la possibilità di inserimento stabile in azienda.

Lavoro Catania: Max Mara assume

Max Mara Fashion Group, azienda iconica nel panorama della moda internazionale, cerca un/a Sales Assistant per la boutique di Catania. La figura ideale è dinamica, empatica e appassionata di fashion, capace di relazionarsi con clienti di ogni nazionalità e di contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi di vendita. Richiesta una conoscenza fluente della lingua inglese, predisposizione al lavoro in team, orientamento al cliente e forte interesse per lo styling e il dettaglio. È considerata fondamentale un’esperienza pregressa di almeno 3 anni nel retail, preferibilmente nel settore abbigliamento. Il contratto, della durata compresa tra i 6 e i 12 mesi, può essere a tempo pieno o part-time e prevede diversi benefit: buoni pasto, sconti dipendenti, formazione continua in store e online, bonus, tredicesima e quattordicesima. Il lavoro si svolge su turni, anche nei weekend e nei giorni festivi. Entrare nel mondo Max Mara significa far parte di una realtà fortemente affermata anche in ambito internazionale.