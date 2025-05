Un tragico sinistro stradale ha avuto luogo nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23:45, presso i Due Obelischi a Catania. A perdere le vita due motociclisti: un ragazzo di 32 anni e un uomo di 65 anni.

Una prima ricostruzione degli eventi

Secondo una prima e ancora parziale ricostruzione dei fatti, uno dei due coinvolti, un ragazzo di 32 anni, sarebbe deceduto istantaneamente in seguito all’impatto, presumibilmente a causa dei traumi riportati. Il secondo conducente, un uomo di 65 anni, è stato tempestivamente soccorso e trasferito in condizioni critiche in ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nonostante l’immediato interventi del personale sanitario, l’uomo sarebbe deceduto durante la notte.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i quali hanno effettuato i rilievi tecnici utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Al momento, le cause esatte dell’impatto restano oggetto di indagine, e non si esclude alcuna ipotesi, comprese eventuali responsabilità legate alla velocità, alle condizioni del manto stradale o a possibili malori improvvisi.