Tutto pronto per l’apertura al pubblico della nuova aerea di piazzale Raffaello Sanzio! Completati i lavori del moderno parcheggio scambiatore e dell’ ampio ed adiacente parco attrezzato. L’intervento, promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino, rappresenta un importante tassello nel piano di riqualificazione urbana e sarà dedicato alla memoria dell’avvocato Serafino Famà, penalista ucciso dalla mafia. L’annuncio è stato dato dall’assessore alla Mobilità Sergio Parisi, al termine di un sopralluogo effettuato insieme al presidente dell’AMTS Giovanni Vittorio e ai tecnici del Comune e dell’azienda di trasporto pubblico locale.

La nuova aera di sosta

La nuova area di sosta è dotata di 315 posti auto e 12 spazi riservati agli autobus, pensata per favorire l’interscambio modale e ridurre la pressione del traffico nel centro urbano. Ma il progetto non si limita alla mobilità: l’intera zona è stata trasformata in uno spazio multifunzionale, grazie alla realizzazione di un parco urbano ricco di verde. Per l’occasione sono stati piantati oltre 150 alberi e ben due ulivi secolari, circa 5.000 arbusti, ampi prati verdi, aree gioco per bambini e attrezzature per l’attività fisica all’aperto.

Non solo parcheggi ma anche sostenibilità!

La sostenibilità diventa protagonista e parola chiave di questa nuova opera urbanistica, sono infatti stati installati impianti di illuminazione alimentati a energia solare, un sistema automatizzato per il controllo degli accessi, conteggio in tempo reale dei posti disponibili, pagamenti cashless e un sofisticato sistema di videosorveglianza con 75 telecamere. A completare il quadro, 5 fontanelle d’acqua potabile e 58 panchine distribuite lungo i percorsi pedonali del parco.

L’assessore Parisi ha annunciato che l’opera sarà ufficialmente aperta giovedì alla presenza del sindaco Trantino, sottolineando l’importanza dell’infrastruttura non solo per la mobilità sostenibile, ma anche come spazio per il benessere e il tempo libero dei cittadini. In una fase iniziale, l’accesso sia al parcheggio sia al parco sarà completamente gratuito, con la gestione affidata all’AMTS.