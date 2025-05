Il passaporto sarà possibile richiederlo, in tutta Italia, presso Poste Italiane. La possibilità di ottenere il passaporto presso gli uffici postali è stata introdotta per semplificare le procedure burocratiche, rendendo l’accesso al servizio più capillare e facilmente accessibile a tutti, anche a chi vive in zone più remote, dove le sedi comunali potrebbero essere più distanti. Per richiedere il passaporto presso Poste Italiane, è necessario seguire una serie di passaggi. Di seguito tutti i dettagli.

Passaporto, come richiederlo

Per ottenerlo bisogna fare richiesta in qualsiasi comune d’Italia e bisogna consegnare diversi documenti:

un documento di identità valido;

il codice fiscale;

due fotografie, una delle quali autenticata;

pagare in loco il bollettino per il passaporto ordinario (42,50 euro) e una marca da bollo da 73,50 euro.

In caso di rinnovo del documento, invece, ecco cosa serve consegnare all’ufficio postale:

i documenti già indicati sopra;

il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Attraverso una nuova piattaforma tecnologica presente negli Uffici Postali, l’operatore raccoglie tutte le informazioni ed i dati biometrici del cittadino e invia la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Completata questa procedura l’ufficio ricontatterà quando sarà disponibile il documento per il ritiro. Nel caso in cui lo si volesse ricevere a casa bisognerà richiedere il servizio alla Questura o a Poste Italiane al momento della domanda e compilare il modulo apposito. Poste gestisce la consegna tramitePosta Assicurata, permettendo la ricezione non solo a casa, ma anche in altri luoghi, come l’ufficio.

Passaporto, quanto costa

Il servizio ha un costo pari a 130,2 euro, che corrispondono a:

14,20 euro IVA inclusa, per il servizio fornito, secondo quanto stabilito nel Decreto 3 Luglio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 3-8-2024;

116 euro di oneri previsti dalla Legge, ossia, 42,50 euro per la richiesta e 73,50 euro per una marca da bollo, che è da allegare alla domanda.

I 42,5 euro si pagheranno tramite bollettino postale, mentre la marca da bollo da 73,5 euro si potrà prendere in un tabaccaio autorizzato. I 14,20 euro invece si pagano direttamente allo sportello postale.

La consegna a domicilio, se richiesta, ha un costo di 9,53 euro ed il pagamento avverrà al momento della consegna, in contanti. Inoltre si ricorda il costo delle foto tessere da dover presentare allo sportello.

Come prendere appuntamento e le tempistiche

Per prendere appuntamento basta semplicemente farlo tramite l’app di Poste Italiane o sul sito istituzionale. Accedendo tramite le proprie credenziali, si cerca la sede più vicina e si prenota un ticket per l’appuntamento ad un orario e giorno preciso. I tempi per ottenere il documento variano dai 15 ai 30 giorni lavorativi. In situazioni di forte domande o di problematiche i tempi potrebbero essere più lunghi del previsto. Una volta che il documento sarà pronto si sarà contatti dall’ufficio poste per il ritiro entro 24-48 ore, altrimenti ci saranno ulteriori 4 giorni lavorativi per riceverlo a casa.