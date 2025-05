Il Catania inizia con una vittoria per 3-2 la sua corsa ai playoff! Davanti a una folla di 15.000 spettatori entusiasti, i ragazzi di Mister Toscano rispondono con determinazione, battendo il Giugliano grazie al gol di Ierardi e alla doppietta Inglese. La squadra guadagna così l’accesso al secondo turno dei playoff

“Volevamo vincere, dobbiamo migliorare nella gestione. È stato importante tornare alla vittoria al Massimino, era fondamentale per noi. Avevo chiesto di passare il turno vincendo. L’esordio nei playoff è sempre difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. Non siamo ancora in grado di gestire determinate situazioni e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Ci sono alcune cose che avremmo potuto fare meglio. Quando siamo compatti e i reparti sono vicini, gli avversari fanno più fatica a giocare”. Queste le dichiarazioni, a fine partite del Mister Toscano!

I prossimi appuntamenti

Di seguito le prossime sfide e i giorni della finale:

Fase Playoff del girone: 2° Turno – Gara unica, mercoledì 7 maggio 2025.

Fase playoff nazionale

1° Turno

gara di andata: domenica 11 maggio 2025,

gara di ritorno: mercoledì 14 maggio 2025.

2° Turno

gara di andata: domenica 18 maggio 2025,

gara di ritorno: mercoledì 21 maggio 2025.

Final Four

Semifinali:

gara di andata: domenica 25 maggio 2025,

gara di ritorno: mercoledì 28 maggio 2025.

Finale