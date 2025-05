Gli uffici della Città Metropolitana di Palermo hanno disposto la chiusura temporanea al traffico della Strada Intercomunale di Irosa, nel tratto compreso tra il chilometro 2+200 e il chilometro 2+600. Il provvedimento sarà in vigore dal 12 maggio all’11 giugno 2025, salvo proroghe in caso di mancato completamento dei lavori.

A darne comunicazione sono il presidente dell’Unione Madonie, Luigi Iuppa, l’assessore alla viabilità, Giuseppe Ferrarello, insieme ai sindaci dei comuni di Blufi, Bompietro, Petralia Sottana e Petralia Soprana.

Gli interventi in programma

Tra gli interventi in programma figura la sostituzione della canna in acciaio deformata presente nel tombino situato al km 2+400. Per eseguire i lavori sarà necessario scavare l’intera larghezza della carreggiata. Le operazioni saranno a cura dell’impresa esecutrice, la ditta Mammana di Castel di Lucio, aggiudicataria dell’appalto.

“È un’opera indispensabile per una strada strategica per tutto il territorio madonita – dichiarano i sindaci – che contribuirà a migliorare ulteriormente il collegamento tra l’autostrada A19 e la Strada Statale 290”.

I percorsi alternativi

Durante il periodo dei lavori, il collegamento tra le Alte Madonie e l’autostrada A19 sarà garantito attraverso gli svincoli di Tremonzelli e Resuttano, assicurando la continuità della viabilità e riducendo al minimo i disagi per gli utenti.

I sindaci dei vari comuni coinvolti hanno sottolineato come questo ulteriore traguardo sia il risultato di un dialogo costante e proficuo tra le amministrazioni locali e la Città Metropolitana di Palermo. Hanno inoltre espresso l’auspicio che, con l’elezione del nuovo consiglio provinciale, si possa intensificare ulteriormente l’attenzione verso le esigenze del comprensorio delle Alte Madonie, promuovendo interventi infrastrutturali mirati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a favorire lo sviluppo economico e turistico dell’area.