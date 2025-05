Concluse le verifiche tecniche e sportive, la 24ª edizione dello Slalom Giarre–Milo entra nel vivo. Sabato 3 maggio andrà in scena una delle gare automobilistiche più attese del sud Italia, valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud Aci Sport. Saranno 60 i piloti in gara su un tracciato affascinante di circa 3 chilometri, che si snoda tra i panorami mozzafiato dell’Etna e il mar Ionio. A guidare il gruppo dei favoriti è il messinese Emanuele Schillace, vincitore delle ultime due edizioni e determinato a conquistare il terzo successo consecutivo.

Tracciato spettacolare ma gara a porte chiuse

Il percorso, ricco di curve tecniche e passaggi scenografici tra vigneti e scorci marini, è stato messo in sicurezza dall’organizzazione per garantire il regolare svolgimento della competizione. Per motivi logistici e di sicurezza, quest’anno la gara si svolgerà a porte chiuse, senza pubblico lungo la strada. Tuttavia, gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube “Naxos ProRacing”, con la telecronaca di Enzo Amoroso.

Sport, promozione del territorio e sinergia istituzionale

Lo Slalom Giarre–Milo è molto più di una corsa: è un momento di valorizzazione del territorio, grazie all’impegno di istituzioni, volontari e associazioni. L’evento è organizzato dall’Automobile Club Acireale in collaborazione con la Scuderia Giarre Corse, con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania, dei Comuni di Giarre e Milo e della Pro Loco di Milo. Le tre manches si terranno domani a partire dalle ore 9, in un clima di sportività e passione per i motori.