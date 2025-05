Concorsi pubblici maggio 2025: dai Ministeri alle scuole, dalla Polizia di Stato agli enti locali, aperti per laureati, diplomati e candidati con licenza media. Un’ondata di opportunità che attraversa tutta l’Italia. Vediamo nel dettaglio le principali opportunità.

Concorsi pubblici maggio 2025: Agenzia delle Entrate

Uno dei bandi più consistenti riguarda l’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato un concorso per 350 funzionari tributari. La selezione è aperta ai laureati e prevede contratti a tempo indeterminato. L’Ente cerca nuove leve da impiegare nel complesso ma strategico mondo fiscale. I vincitori saranno suddivisi tra le direzioni centrali di Roma e di Milano. La selezione è rivolta a laureati in giurisprudenza o in economia e commercio (non basta la laurea triennale).

La selezione dei candidati avverrà tramite lo svolgimento un’unica prova d’esame scritta. Si tratta di un concorso per soli esami, non vengono valutati i titoli. Durante la prova scritta si procede anche all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della conoscenza della lingua inglese.

Il termine per inviare la domanda di ammissione scade il 22 maggio 2025.

Concorso MIT;

Altrettanto rilevante il bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con 300 funzionari tecnici da assumere entro il 25 maggio 2025. Un’occasione unica per ingegneri, architetti e tecnici con specializzazione in edilizia, trasporti e urbanistica. L’obiettivo è potenziare il presidio tecnico del ministero, spesso carente nei territori.

Il concorso per funzionari del MIT si articolerà attraverso le seguenti fasi:

una prova scritta , da svolgersi mediante l’utilizzo di strumenti informatici (tablet) e piattaforme digitali;

, da svolgersi mediante l’utilizzo di strumenti informatici (tablet) e piattaforme digitali; la valutazione dei titoli (per chi supera la prova scritta).

Per maggiori informazioni consulta il bando.

Concorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Da segnalare anche il concorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che cerca 20 funzionari tecnici esperti in gare e appalti pubblici: profili chiave nella gestione trasparente della spesa pubblica. Il concorso per funzionari dell’Agenzia delle Dogane è aperto a candidati in possesso dei Art. 2 – Requisiti generali – Codice Concorsi Pubblici, inoltre la selezione è rivolta a laureati in architettura o in ingegneria ma serve anche l’abilitazione con iscrizione al rispettivo albo.

La selezione prevede l’espletamento delle seguenti prove:

eventuale prova preselettiva, da svolgersi nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a 30 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun ambito territoriale. La prova consisterà in un test da risolvere in 50 minuti, formato da 50 quesiti a risposta multipla di cui: n. 30 domande attitudinali per la verifica della capacità logico – deduttiva e di ragionamento logico matematico; n. 10 domande di informatica e n. 10 domande di lingua inglese.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

La scadenza per questo bando è fissata al 5 maggio.

Concorsi pubblici maggio 2025: spazio anche per profili amministrativi

Per chi è in possesso di diploma di maturità, le opportunità non mancano.

Concorso CNEL;

Il CNEL (Consiglio Nazionale per l’Economia e il Lavoro) ha aperto un concorso per l’inserimento di personale amministrativo nel Segretariato Generale, con contratto a tempo indeterminato e posizionamento nell’area degli assistenti.

Il CNEL si riserva di svolgere una prova preselettiva qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a 50 e consisterà nella somministrazione di un test di 40 quesiti a risposta multipla.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

La selezione dei candidati avverrà tramite la valutazione dei titoli e lo svolgimento di 2 prove d’esame:

scritta orale

Scadenza: 22 maggio 2025, per ulteriori informazioni leggi il bando, clicca qui.

Concorso Garante Privacy;

Anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy) ha bandito un concorso rivolto a impiegati operativi diplomati, che si occuperanno di servizi strumentali e di supporto. Un’occasione significativa, considerando l’importanza crescente del tema privacy.

La selezione dei candidati avverrà tramite lo svolgimento di una prova scritta.

La prova consisterà in un elaborato nella materia della protezione dei dati personali e avrà una durata di quattro ore. Leggi il bando in esame per verificare requisiti richiesti ed altri dettagli per poter accedere a questo concorso.

Le candidature vanno inviate entro il 13 maggio.

Concorsi pubblici maggio 2025: Polizia di Stato 4.617 nuove divise in arrivo

Il bando forse più imponente del mese è quello della Polizia di Stato, che cerca 4.617 allievi agenti. La selezione è aperta sia ai diplomati civili che ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate. Un’occasione ideale per i giovani che desiderano un percorso nelle forze dell’ordine, con formazione retribuita e possibilità concrete di carriera.

Il bando, pubblicato anche sul portale InPA, si rivolge ai cittadini maggiorenni e ai volontari in ferma prefissata appartenenti alle Forze Armate.

Le procedure di reclutamento sono tre:

selezione per solo esame relativa a 2.517 posti riservati ai civili under 26 (codice Ag20251); selezione per esame e titoli relativa a 2.059 posti (codice Vfp2025), riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate under 25 (volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio Vfpi, volontari in ferma prefissata di un anno Vfp1 in servizio, in rafferma annuale o in congedo, volontari in ferma quadriennale Vfp4 in servizio o in congedo, che abbiano prestato servizio Vfp1; selezione per solo esame relativa a 41 posti (codice Bil2025) che coinvolge i possessori dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) under 26.

Il termine per candidarsi è il 22 maggio 2025, per ulteriori dettagli clicca qui.