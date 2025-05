Paura nel centro di Catania, dove un’automobile è finita contro la vetrina di un negozio in via Umberto, a pochi metri dalla centralissima via Etnea. Alla guida del mezzo c’era un uomo anziano che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del veicolo, forse a causa di un improvviso malore. In auto con lui si trovava anche la moglie. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 ma non avrebbero riportato ferite.

Travolti due giovani in scooter: trasportati in ospedale

Nel momento in cui l’auto ha deviato dalla sua traiettoria, in via Umberto stavano transitando due giovani a bordo di uno scooter. I ragazzi sono stati investiti dalla vettura e sbalzati sull’asfalto. Subito soccorsi, sono stati portati in ospedale insieme all’automobilista per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrerebbero gravi.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, diverse volanti della polizia e la polizia locale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Saranno determinanti le testimonianze e le immagini delle telecamere della zona per chiarire cosa abbia causato la perdita di controllo del veicolo da parte dell’uomo anziano.