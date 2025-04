Catania si prepara a festeggiare il Primo Maggio in modo speciale, con l’apertura straordinaria dei suoi musei e siti culturali. Il sindaco Enrico Trantino, che ha voluto mantenere per sé la delega alla Cultura, ha deciso di valorizzare ulteriormente il patrimonio storico-artistico della città. L’iniziativa è pensata non solo per offrire un’opportunità di fruizione culturale ai cittadini, ma anche per accogliere il crescente flusso di turisti che durante il ponte festivo arriveranno a Catania, arricchendo l’offerta turistica della città.

Orari prolungati per i principali musei

I principali luoghi d’arte della città saranno aperti con orari prolungati, dalle 9:00 alle 19:00, per tutta la giornata del Primo Maggio. Tra le attrazioni di maggior rilievo, il Palazzo della Cultura, situato in via Vittorio Emanuele II, ospiterà la mostra “Tolkien – Uomo, Professore, Autore”, una rassegna che celebra il celebre scrittore e filologo britannico. Oltre alla mostra, il Palazzo della Cultura accoglierà anche il Museo Emilio Greco, che conserva le opere del famoso scultore catanese. Un’occasione unica per ammirare l’arte di Greco, noto per le sue sculture e incisioni che raccontano la storia e la cultura della città.

La cultura di Catania in un giorno speciale

Non solo il Palazzo della Cultura, ma anche il Museo Vincenzo Bellini, situato in piazza San Francesco d’Assisi, sarà aperto al pubblico, offrendo ai visitatori un viaggio immersivo nella vita e nelle opere del grande compositore catanese. La Chiesa di San Nicolò l’Arena, in piazza Dante, sarà anch’essa accessibile dalle 9:00 alle 19:00. Infine, per chi desidera percorrere il suggestivo percorso di Gronda, la biglietteria rimarrà aperta fino alle 17:30. Con queste aperture straordinarie, Catania offre una giornata di cultura e riflessione per cittadini e turisti, trasformando il Primo Maggio in un’occasione per apprezzare la bellezza e la storia della città.