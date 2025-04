Pagamenti Inps maggio 2025: Con l’arrivo di maggio 2025, cresce l’interesse dei cittadini per le date e le modalità dei pagamenti Inps maggio 2025, che includono pensioni, assegno unico, assegno di inclusione, Naspi e altre misure. In questo articolo riepiloghiamo tutte le informazioni utili per non farsi trovare impreparati.

Pagamenti pensioni Inps maggio 2025: il calendario

Per il mese di maggio 2025, le pensioni saranno pagate a partire da venerdì 2 maggio, in quanto il primo giorno del mese è festivo. L’accredito avverrà lo stesso giorno anche per chi riceve il pagamento sul conto corrente bancario o postale. Per chi ritira in contanti agli sportelli postali, sarà in vigore il consueto calendario scaglionato per cognomi:

Cognomi A-C: venerdì 2 maggio

venerdì 2 maggio Cognomi D-K: sabato 3 maggio (solo mattina)

sabato 3 maggio (solo mattina) Cognomi L-P: lunedì 5 maggio

lunedì 5 maggio Cognomi Q-Z: martedì 6 maggio

L’Inps ha inoltre confermato una rivalutazione delle pensioni pari allo 0,8% per il 2025, che non si applica però alle prestazioni assistenziali come APE sociale o isopensione. Da marzo a novembre, sulle pensioni continuerà ad applicarsi l’acconto per l’addizionale comunale IRPEF.

Pagamento assegno unico Inps maggio 2025

Anche per l’assegno unico, i pagamenti Inps maggio 2025 subiranno un leggero slittamento: gli accrediti saranno erogati a partire da martedì 20 maggio 2025, solo per coloro che non hanno subito variazioni. Per chi ha presentato nuove domande o aggiornamenti ISEE, l’erogazione avverrà entro la fine del mese successivo all’approvazione della domanda.

Il rinnovo è automatico per chi è già beneficiario, ma è importante ricordare che per ottenere le maggiorazioni è necessario aggiornare l’ISEE entro il 28 febbraio 2025. Chi non lo fa entro il 30 giugno perderà anche gli eventuali arretrati.

Assegno di inclusione, Naspi e altre prestazioni

A maggio 2025 proseguono anche i pagamenti Inps legati all’assegno di inclusione, che ha sostituito il reddito di cittadinanza. Sono previste due date chiave:

Giovedì 15 maggio 2025 per i primi pagamenti e arretrati;

2025 per i primi pagamenti e arretrati; Martedì 27 maggio 2025 per i rinnovi mensili.

Per quanto riguarda la NASpi e la Cassa Integrazione, i pagamenti sono attesi a metà mese. La data esatta varia mensilmente, ma in genere viene pubblicata da Inps circa 10 giorni prima. Si consiglia di controllare tramite il portale ufficiale accedendo con SPID, CIE o CNS, sezione “Prestazioni > Pagamenti”.