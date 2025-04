Meteo Primo maggio: La giornata del Primo Maggio è da sempre simbolo di primavera, una perfetta occasione per scampagnate, gite fuori porta o, per chi lo preferisce, per anticipare l’estate trascorrendo la giornata al mare. Quest’anno, in Sicilia, si preannuncia una giornata ideale per festeggiare all’aperto, con un clima stabile e caldo che segna il ritorno della bella stagione. Dopo un inizio settimana instabile, la Sicilia vedrà il rinforzo di un anticiclone che garantirà condizioni meteo favorevoli per tutta la durata del ponte del Primo Maggio. Le temperature saliranno e i catanesi potranno godere di una perfetta giornata di sole splendente e caldo.

Meteo Primo maggio: le previsioni a Catania

A Catania, la giornata del Primo maggio sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature in rialzo che raggiungeranno i 25°C durante le ore centrali della giornata. Le previsioni indicano una minima di 15°C, mentre la massima potrà toccare i 26°C, un clima quindi perfetto per trascorrere la giornata all’insegna di attività all’aperto, dalla passeggiata in città a un’uscita sulla spiaggia. I venti si manterranno deboli al mattino, ma si intensificheranno nel pomeriggio provenendo da Sudest, mentre il mare sarà poco mosso, garantendo condizioni favorevoli anche per chi desidera trascorrere del tempo in riva al mare.

Meteo Primo maggio: le previsioni in Sicilia

Il bel tempo del Primo Maggio arriva dopo una parentesi di instabilità che, a inizio settimana, ha portato rovesci e temporali soprattutto sulle zone centro-occidentali dell’isola. Ora, però, l’anticiclone torna a dominare lo scenario meteorologico, garantendo stabilità e temperature in aumento. <<Da mercoledì l’anticiclone si rinforzerà in modo più evidente – spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo – dando il via a una sequenza di giornate stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Il regime anticiclonico potrebbe protrarsi per diversi giorni, probabilmente per l’intero ponte del Primo Maggio >>. In città come Palermo, Messina e Agrigento si prevedono cieli sereni con temperature tra i 21°C e i 22°C, mentre nelle aree interne si potranno raggiungere punte di 26°C. Il caldo comincerà così a farsi sentire, soprattutto lontano dalle coste, ancora mitigate dalla temperatura del mare. Tutto lascia presagire una giornata perfetta per godersi la festa dei lavoratori all’aria aperta.