Il Primo Maggio ad Acireale non è solo sinonimo di primavera, ma anche di un’esplosione di colori, creatività e tradizione. Dall’1 al 4 maggio, il centro storico della città si trasformerà in un grande giardino artistico grazie alla Festa dei Fiori 2025, evento che torna ad animare le strade con installazioni floreali, mercatini, spettacoli e il celebre Concertone. Al centro della scena, un’installazione imponente e suggestiva: “Tra Papaveri Vibranti”, una figura di cartapesta alta nove metri che rappresenta un giovane danzante, frutto della collaborazione tra i maestri artigiani del Carnevale di Acireale e di Viareggio. Un connubio tra arte e riflessione sociale, sottolineato dalla scritta sulla t-shirt di Luca, il gigantesco ragazzo rappresentato: “My biggest enemy is Me”.

Musica in piazza: il Concertone del Primo maggio

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è prevista per domani, Primo Maggio, con il tradizionale Concertone in piazza Duomo, che animerà la città dalle 12:00 a mezzanotte. La giornata si aprirà con il contest Rumori Barocchi dedicato alle band locali e proseguirà con le esibizioni a partire dalle ore 15:00, di artisti di spicco della scena musicale siciliana: Qbeta, Lautari, i Brigantini, Ottoni Animati, Giufà e Mario Incudine. <<Acireale sta per sbocciare in tutta la sua bellezza. Ci stiamo preparando al meglio. Lavoriamo a ritmo serrato per allestire gli angoli del centro storico e creare un circuito unico, elegante, ricco di fiori, di arte e tradizione. Dedicheremo ancora una volta il Primo Maggio al Concertone>> ha dichiarato il sindaco Roberto Barbagallo <<grazie a questa installazione meravigliosa, il gigantesco giovane che ballerà tra i bellissimi papaveri in cartapesta, lanceremo anche un forte messaggio ai giovani>>. Il sindaco ha voluto ringraziare le associazioni Scalia e Messina, gli artisti di Viareggio, la Fondazione del Carnevale, il consiglio comunale nonchè tutti i cittadini e commercianti coinvolti nell’allestimento.

Tra carri infiorati e tradizione: quattro giorni di festa per tutti