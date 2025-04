Il corpo senza vita di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto tra gli scogli di Capo San Marco, a Sciacca, nel territorio della provincia di Agrigento. A dare l’allarme è stato un canoista inglese che stava percorrendo quella zona del mare. I vigili del fuoco si sono occupati del recupero del corpo, che si trovava in una posizione difficile da raggiungere. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze. Poiché non risultano segnalazioni di persone scomparse, i carabinieri della compagnia locale sospettano che il cadavere possa appartenere a un migrante.

