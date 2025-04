Intorno alle 23:30 di ieri sera, nella location Villa Heaven, una struttura utilizzata occasionalmente per eventi privati situata a San Gregorio di Catania, un giovane di 23 anni, Carlo La Verde, ha tragicamente perso la vita dopo essere stato colpito da un proiettile esploso dal padre, Natale La Verde, un imprenditore edile di 62 anni.

Le prime indagini

Secondo le prime indagini svolte dal nucleo operativo della compagnia di Gravina di Catania, all’interno della villa, che era gestita dal 62enne, si stava svolgendo una festa di compleanno. Nel corso della serata, sarebbe scoppiata una discussione tra alcuni dei partecipanti e il gestore della struttura, che era molto infastidito dal rumore. Nel tentativo di sedare la situazione, il padre avrebbe cercato prima di calmare gli animi e successivamente, per intimidire i presenti, avrebbe estratto una pistola, esplodendo alcuni colpi per cercare di fermare la discussione. Durante questa confusione, il figlio, Carlo La Verde, intervenuto insieme ad altri per fermare il padre, sarebbe stato colpito mortalmente da un colpo di pistola, mentre un altro proiettile avrebbe ferito un uomo di 31 anni, colpendolo al piede.

L’intervento del 118 e l’arresto del padre

Nonostante il tempestivo intervento del 118, il quale avrebbe cercato di eseguire tutte le manovre di rianimazione necessarie, il 23enne è deceduto poco dopo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati prontamente i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, che hanno proceduto con l’arresto del padre, 62enne. In loco anche i carabinieri della sezione operativa e del reparto investigazioni scientifiche del nucleo investigativo, che stanno conducendo i rilievi e le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto durante la tragica serata.