È stata inaugurata durante il pomeriggio di ieri la nuova “Vip Lounge Angelo D’Arrigo” presso l’aeroporto di Catania. Si tratta di uno spazio completamente rinnovato e ampliato per garantire un’accoglienza più comoda ai viaggiatori in transito. Estesa su oltre 400 metri quadrati e con una capienza di circa 200 posti, la lounge presenta ambienti moderni e ben organizzati, aree dedicate al relax, postazioni per il lavoro dotate di connessione Wi-Fi ultraveloce e un angolo ristoro riservato. L’accesso sarà riservato ai possessori di carte premium o a chi beneficia di convenzioni, ma sarà anche possibile acquistare un pass giornaliero direttamente sul posto.

L’inaugurazione della vip lounge

All’inaugurazione della nuova Vip Lounge all’aeroporto di Catania hanno preso parte diverse figure istituzionali e rappresentanti del territorio: l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, l’arcivescovo monsignor Luigi Renna, Maria Cristina Busi Ferruzzi, il presidente di Confindustria Antonino Belcuore, il commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e la presidente della Sac, Giovanna Candura.

Nel suo intervento, Torrisi ha sottolineato come questo nuovo spazio rappresenti un tassello fondamentale nella strategia di potenziamento dell’aeroporto: “con questa lounge vogliamo migliorare concretamente i servizi offerti, puntando su infrastrutture in grado di offrire più comfort, funzionalità e qualità per i nostri passeggeri. È un segnale forte della nostra volontà di innovare e crescere”.

L’apertura della lounge fa parte di un progetto più ampio messo in atto da Sac per migliorare l’esperienza dei viaggiatori, in un contesto di traffico in aumento che ha superato i 12 milioni di passeggeri nel 2024.