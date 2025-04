Annunciati per il mese di maggio 2025 numerosi scioperi a livello nazionale che interesseranno diversi settori del territorio. Tra le categorie coinvolte ci saranno i trasporti locali, il settore ferroviario e quello aereo. Le agitazioni sindacali previste potranno creare potenziali disagi per i pendolari e i cittadini, ecco perché è importante conoscere in anticipo date e orari degli scioperi già proclamati. Si consiglia quindi di monitorare gli aggiornamenti e di pianificare con anticipo eventuali spostamenti durante il mese di maggio per evitare inconvenienti.

Sciopero 1 maggio: chi si fermerà?

Il mese di maggio inizia con il primo sciopero nazionale, indetto per giovedì 1 maggio 2025 dai sindacati USI-CIT. La protesta coinvolgerà per 24 ore i lavoratori del settore pubblico e privato, interessando diverse categorie. In particolare, saranno coinvolti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Funzioni Locali e Centrali, le Autorità Indipendenti, i settori dell’Istruzione e Ricerca, la Sanità, le Regioni a Statuto Speciale e gli Enti di Vigilanza.

Sciopero treni: le date

Il trasporto ferroviario subirà un’interruzione tra lunedì 5 e martedì 6 maggio 2025, in seguito alla proclamazione di uno sciopero nazionale di 24 ore da parte del sindacato USB Lavoro Privato. Durante questa agitazione, si fermeranno sia i treni passeggeri che il trasporto merci su rotaia, con potenziali disagi anche per tram e metropolitane gestiti da enti regionali e locali. Lo sciopero avrà luogo dalle ore 21 di lunedì 5 maggio alle ore 20:59 di martedì 6 maggio 2025. Inoltre, nella giornata di martedì 6 maggio 2025, è stato proclamato un ulteriore sciopero di 8 ore, coinvolgendo il personale ferroviario di Trenitalia e Trenord. L’agitazione, indetta da Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, si terrà dalle ore 9:00 alle 17:00.

Sciopero trasporto aereo

Un altro sciopero da segnalare riguarda il settore del trasporto aereo, previsto per il 9 maggio 2025. In quella data, il personale aereo, aeroportuale e dell’indotto si fermarà per un’agitazione di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00, con manifestazioni a livello nazionale. Questo sciopero coinvolgerà vari comparti legati all’industria del trasporto aereo, con possibili disagi per i passeggeri, tra cui ritardi o cancellazioni di voli.