Dal 21 al 25 maggio 2025, la splendida spiaggia di San Vito Lo Capo si prepara ad accogliere la quindicesima edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni, un evento che da anni regala magia, fantasia e un senso di libertà a tutti i partecipanti. Questo festival, ormai una tradizione consolidata, inaugura la stagione estiva con cinque giornate dedicate interamente agli aquiloni, con una serie di attività che conquisteranno sia gli adulti che i bambini.

I dettagli sull’evento

Durante questi giorni, il cielo sopra la spiaggia di San Vito Lo Capo si riempirà di aquiloni di ogni forma e dimensione, dai coloratissimi monofilo a quelli giganti e acrobatici. Aquilonisti provenienti da tutto il mondo si esibiranno in spettacolari voli liberi, trasformando l’orizzonte in un quadro vivente, che sarà accompagnato dalla bellezza naturale del mare e del Monte Monaco, che fa da sfondo a questa meravigliosa cornice.

Ma il festival non si limita solo agli aquiloni: ci saranno numerose attività collaterali che arricchiranno l’esperienza. Tra queste, la fiera del vento, dove sarà possibile scoprire tutto il necessario per costruire il proprio aquilone, e laboratori creativi che permetteranno ai partecipanti di imparare a realizzare i loro aquiloni. Non mancheranno degustazioni di specialità locali, che offriranno l’opportunità di assaporare i prodotti tipici del territorio, e spettacoli che continueranno fino a tarda sera, creando un’atmosfera unica e festosa.

L’ingresso all’evento è completamente gratuito, rendendo il festival un’occasione imperdibile per chiunque voglia vivere una giornata di divertimento e stupore. Il Festival Internazionale degli Aquiloni a San Vito Lo Capo è davvero un’esperienza da non perdere, perfetta per chi cerca un mix di arte, natura e tradizione in un ambiente straordinario.