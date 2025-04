I carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno svolto un’operazione straordinaria di monitoraggio del territorio nelle zone della movida, concentrandosi soprattutto sul controllo dei giovani nei principali punti di ritrovo. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza pubblica e prevenire possibili atti di violenza che potrebbero compromettere l’ordine nelle aree di aggregazione.

Il locale in via Pulvirenti

Un’attenzione particolare è stata riservata al contrasto della vendita di alcolici ai minorenni, attraverso pattugliamenti mirati nelle zone con maggiore afflusso giovanile, effettuati anche con militari in abiti civili mescolati tra la folla. In via Pulvirenti, è stata identificata la vendita di bevande alcoliche a minori da parte di un commerciante catanese di 22 anni. Grazie all’intervento immediato, sono stati individuati i giovani acquirenti, che, dopo un controllo dei documenti, sono risultati essere minorenni. Il titolare dell’esercizio commerciale ha ricevuto una sanzione amministrativa di 333,33 euro. Inoltre, un’importante attenzione è stata dedicata alla prevenzione e al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti.

Tra alcolici e sostante stupefacenti

Durante i controlli in piazza San Placido, i militari hanno notato un giovane catanese di 28 anni che, al passaggio della pattuglia, ha mostrato un comportamento particolarmente nervoso. I carabinieri, insospettiti dal comportamento del giovane, hanno proceduto a una perquisizione personale, durante la quale sono state rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti. Il giovane è stato pertanto segnalato all’autorità competente per detenzione di droga per uso personale. Nel corso dell’operazione, sono state riscontrate 8 violazioni al codice della strada, con sanzioni complessive pari a circa 3.600 euro, accompagnate dal sequestro o fermo amministrativo di 3 veicoli. In totale, sono stati sottoposti a controllo 53 individui e 11 veicoli.