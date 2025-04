Domenica 4 maggio 2025, alle ore 10:00, Piazza Trento a Catania sarà il punto di partenza di una speciale iniziativa dedicata alla prevenzione oncologica. FIAB Catania – MONTAinBIKE Sicilia A.S.D., in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), organizza una passeggiata in bicicletta per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei corretti stili di vita nella prevenzione dei tumori.

L’evento di prevenzione oncologica

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria la registrazione attraverso il portale eventbrite.it per poter prendere parte alla pedalata. L’appuntamento rientra tra le attività della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2025, che quest’anno ha come slogan “Amati. Fai prevenzione”, un messaggio chiaro che invita a prendersi cura di sé attraverso gesti quotidiani di benessere.

Il tema centrale dell’iniziativa è il ruolo fondamentale dell’attività fisica, come il ciclismo, nella riduzione del rischio di sviluppare malattie oncologiche. Numerose ricerche scientifiche, infatti, evidenziano come il movimento costante migliori la salute generale, rafforzi il sistema immunitario e contribuisca in modo significativo alla prevenzione dei tumori. Durante la manifestazione sarà dato risalto anche all’importanza dell’alimentazione sana, rappresentata simbolicamente dall’olio extravergine di oliva (EVO), alimento principe della dieta mediterranea. Ricco di antiossidanti naturali, l’olio EVO è considerato un potente alleato nella prevenzione di diverse forme tumorali e verrà celebrato come simbolo della salute e del benessere.

Il percorso previsto si snoderà tra le vie principali di Catania, offrendo a tutti i partecipanti l’occasione non solo di vivere un’esperienza sportiva piacevole, ma anche di sostenere una causa importante. La pedalata sarà un momento di condivisione, sensibilizzazione e promozione di uno stile di vita sano, rivolto a persone di ogni età. Con questa iniziativa, FIAB Catania – MONTAinBIKE Sicilia A.S.D. e LILT ribadiscono il loro impegno nel promuovere una cultura della prevenzione come strumento fondamentale per la tutela della salute individuale e collettiva.