Le Fiamme Gialle di Catania, coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica, hanno eseguito un maxi sequestro antimafia del valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione. L’obiettivo? Svuotare le casse di due nomi pesanti del clan: Giuseppe Scarvaglieri, detto “Pippo u Zoppu”, e Salvatore Calcagno, detto “Ballalla”. Due volti noti, già condannati per associazione mafiosa, che da anni muovevano fili invisibili in settori chiave dell’economia locale.

Una rete invisibile fatta di beni, terreni, aziende e denaro

Il provvedimento ha colpito un patrimonio impressionante per la sua varietà e distribuzione, di circa 1,3 milioni di euro : sei immobili (tra Adrano, Giardini Naxos e Nicolosi), un terreno agricolo, tre auto, una moto, una ditta individuale attiva nel trasporto merci e numerosi rapporti finanziari. Un vero impero occulto, costruito pezzo dopo pezzo nell’arco di anni, protetto da una cortina di normalità e silenzio.

Eppure, qualcosa non tornava. La sproporzione tra le ricchezze accumulate e i redditi dichiarati era troppo evidente. Ed è stato proprio quel dettaglio, il “movente economico”, a far scattare l’operazione “Follow the Money”, già nel 2021. Una strategia che, partendo dai numeri, ha permesso agli investigatori di smascherare un sistema criminale sofisticato: i due affiliati vivevano ben al di sopra delle loro possibilità, occultando i guadagni derivanti da attività illecite tramite aziende di facciata e prestanome. In quell’occasione, erano stati sequestrati beni per un valore complessivo di 75 milioni di euro, beni che apparivano chiaramente sproporzionati rispetto agli utili dichiarati. Le indagini di “Follow the Money” avevano infatti portato all’arresto di Giuseppe Scarvaglieri e Salvatore Calcagno, i quali, oltre ad essere accusati di associazione mafiosa, sono stati anche imputati per il reato di trasferimento fraudolento di valori, un reato che aveva come obiettivo principale agevolare gli interessi del clan Scalisi e permettere ai suoi esponenti di accrescere il loro patrimonio illecito senza destare sospetti.

Chi sono davvero Scarvaglieri e Calcagno?

Scarvaglieri e Calcagno non sono mafiosi qualsiasi. Sono imprenditori del crimine, capaci di infiltrarsi nelle maglie dell’economia e di trasformare la mafia in una holding. I due sono stati condannati anche in appello: 3 anni e 8 mesi per Scarvaglieri, 11 anni e 4 mesi per Calcagno. Le sentenze confermano il loro ruolo di soggetti “socialmente pericolosi”, abitualmente dediti ad attività delittuose e capaci di alimentare il sistema mafioso tramite imprese solo apparentemente lecite. La loro influenza non si limita alla sola area etnea ma si estende a livello nazionale, dove le attività economiche mafiose trovano spesso terreno fertile per l’infiltrazione. In particolare, Calcagno e Scarvaglieri sono accusati di aver utilizzato strutture produttive legittime per riciclare denaro sporco e finanziare le attività illecite del clan, che a sua volta è parte di un gruppo mafioso di rilievo come quello dei Laudani, attivo soprattutto ad Adrano.

Il loro modus operandi è moderno, silenzioso, mimetico. Niente spari o intimidazioni plateali. La nuova mafia non fa rumore: acquista, inserisce capitali illeciti, si mimetizza tra i commerci legali. È proprio questa la forza (e la pericolosità) del clan Scalisi: un’organizzazione che opera sotto traccia, facendo leva sull’omertà e sul bisogno economico di un territorio vulnerabile.