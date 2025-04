Dopo decenni di attesa, qualcosa finalmente si muove nel quartiere Librino di Catania: sono partiti i lavori di completamento della Torre di Viale San Teodoro, l’edificio di edilizia economica e popolare simbolo per anni di abbandono e degrado. L’annuncio ufficiale, arriva a meno di un mese dall’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale. Lo scorso venerdì, il sindaco Enrico Trantino, ha effettuato insieme con l’assessore ai lavori pubblici Sergio Parisi, un sopralluogo sul cantiere rimasto incompiuto per oltre 25 anni. Un intervento tanto atteso dai residenti del quartiere e da chi, da anni, attende una casa.

Nuova vita per la Torre: oltre 36 alloggi recuperati

Grazie a un finanziamento da 6,2 milioni di euro, il progetto prevede il recupero funzionale dei sei piani superiori della Torre, che ospiteranno 36 alloggi popolari. Le opere includono il rifacimento completo delle strutture interne ed esterne, degli impianti elettrici, idrici e fognari, oltre all’installazione di sistemi di climatizzazione, produzione di acqua calda, impianti fotovoltaici e adeguamento antincendio. <<Finalmente, grazie a una sinergia istituzionale concreta, restituiamo dignità a un edificio che per troppi anni ha rappresentato l’abbandono>>, ha dichiarato il sindaco Trantino. <<Questo cantiere non è solo edilizia, ma un messaggio di fiducia per Librino e una risposta concreta all’emergenza abitativa>>.

Altri fondi in arrivo: assegnazioni nel 2027

Non si fermerà qui la rigenerazione urbana dell’edificio: il Dipartimento regionale delle Infrastrutture ha infatti stanziato ulteriori 5,6 milioni di euro per il recupero dei restanti sei piani inferiori. L’obiettivo, secondo le previsioni tecniche, è completare tutti i lavori entro il 31 dicembre 2026, per consentire l’assegnazione degli alloggi già nel primo semestre del 2027. L’assessore Parisi ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto, <<Siamo riusciti ad avviare in tempi record un progetto strategico per la città. Un risultato ottenuto grazie all’indirizzo del sindaco, alla collaborazione dell’IACP e all’impegno instancabile dei tecnici del Comune. È una risposta concreta ai cittadini che attendono da anni una casa>>.

Il cantiere è oggi simbolo di una svolta per Librino, dove le promesse spesso si sono scontrate con ritardi cronici. Questa volta, però, la speranza è che si passi dalle parole ai fatti.