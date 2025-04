Dal 1° al 4 maggio 2025, Catania ospiterà la sedicesima edizione della “Walk of Life – CamminiAmo per la Vita”, manifestazione solidale promossa dalla Fondazione Telethon. L’evento trasformerà Piazza Università in un vero e proprio villaggio dedicato alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, all’inclusione sociale e alla partecipazione collettiva. Durante i quattro giorni della manifestazione, il Villaggio della Ricerca offrirà uno spazio dinamico e interattivo dove cittadini, scuole, associazioni e istituzioni potranno incontrarsi e partecipare a una vasta gamma di iniziative. Tra queste, laboratori creativi per bambini, incontri di divulgazione, aree informative e zone dedicate alla salute con servizi gratuiti di consulenza medica.

Una festa della scienza, della musica e dell’impegno civile

Ogni giornata sarà arricchita da un programma culturale e artistico pensato per coinvolgere tutte le fasce di età. A partire dalle 18:30, il palco principale di Piazza Università ospiterà concerti live con la partecipazione di tribute band, artisti emergenti e gruppi musicali locali, sotto la direzione artistica di Carmelo Furnari. Gli spettacoli si alterneranno a momenti di riflessione, grazie agli interventi di medici, ricercatori e testimonial legati al mondo della ricerca scientifica. Non mancheranno anche momenti simbolici, come la tradizionale Maxi Torta solidale, simbolo della condivisione e del sostegno a favore di chi lotta contro le malattie rare.

La camminata per la vita: un gesto collettivo di speranza

Il momento culminante dell’intera manifestazione sarà domenica 4 maggio alle ore 10:30, con la camminata simbolica “CamminiAmo per la Vita”. L’evento prenderà il via da Piazza Università, riunendo centinaia di persone in una marcia collettiva per ribadire l’importanza della ricerca e della solidarietà. La passeggiata rappresenta il cuore della “Walk of Life”, un’iniziativa che negli anni è diventata un simbolo dell’impegno della comunità catanese a favore delle persone affette da malattie genetiche rare. L’appuntamento con la presentazione ufficiale dell’evento è fissato per giovedì 24 aprile alle ore 10:30 nella Sala Giunta del Palazzo degli Elefanti, alla presenza delle autorità locali e dei volontari di Telethon.