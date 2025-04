Sono state annunciate le date di Six Wives, il nuovo grande musical targato Ouroboros. L’appuntamento è fissato per il 10 e 11 ottobre 2025, ancora una volta al Teatro Ambasciatori di Catania, con una messa in scena che promette energia, colore e tanta musica. La celebre opera firmata da Toby Marlow e Lucy Moss, vincitrice del Tony Award per la miglior colonna sonora originale, sarà reinterpretata con un tocco artistico presente in tutte le produzioni di Ouroboros.

Dopo il clamoroso successo di Alexander Hamilton, con quattro sold out consecutivi al Teatro Ambasciatori, la compagnia catanese Ouroboros è quindi pronta a tornare sul palco con una nuova, travolgente produzione: Six Wives, il musical pop britannico che ha conquistato i teatri di tutto il mondo.

Sul palco, le sei mogli di Enrico VIII – Caterina d’Aragona (Claudia Calanna) , Anna Bolena (Flavia Pirronitto), Jane Seymour (Laura La Rosa), Anna di Cleves (Luana Cannavò), Caterina Howard (Sara Coco) e Caterina Parr (Serena Pagano) – daranno vita a un vero e proprio concerto pop ambientato nel Cinquecento, ma intriso di contemporaneità. A guidare il ritmo e le emozioni dello spettacolo sarà una band live composta interamente da musiciste donne, elemento che arricchisce ulteriormente il messaggio di empowerment femminile al cuore dell’opera.

Six Wives non è solo un musical: è un inno alla forza delle donne, alla rilettura paritaria della storia e alla lotta contro ogni forma di discriminazione di genere. Le sei regine si sfideranno sul palco non per amore di un re, ma per raccontare – con ironia, passione e ritmo – chi di loro ha vissuto il destino più tragico, trasformando il dolore in forza e la storia in arte.Un fenomeno globale che arriva a Catania in una veste rinnovata, per emozionare, far riflettere e far ballare.